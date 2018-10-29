Не могу я сказать, что Россия – агрессор, – экс-игрок сборной Украины по футболу

Полузащитник "Олимпика" и экс-игрок сборной Алексей Гай рассказал о своей реакции на акцию ультрас команды.

Напомним, что недавно Алексей Гай вернулся в Украину после игры за клубы из Азербайджана и России. 21 октября он провел свой первый матч за "Олимпик" – против "Черноморца". Болельщики донецкого клуба не слишком приветливо встретили полузащитника – ему припомнили игру в России и, вероятнее всего, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии.

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Они обзывают меня сепаром, но где видели мою агитацию об отделении Донецка или другие вещи, которые связывали бы меня с сепаратистским значением этого слова? Не думаю, что буду опускаться до того, чтобы в суде оспорить эти заявления. На заборе тоже много чего написано. Это же не значит, что так есть на самом деле. У них есть своя точка зрения. Если они от этого счастливы, то это хорошо – я приношу людям счастье,

– заявил Гай в интервью Tribuna.com.

Также Алексей Гай рассказал о ситуации в Украине и своем отношении к событиям на Донбассе.

Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО. Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел,

– подытожил экс-игрок сборной Украины.

Отметим, что Гай перешел в "Олимпик" на правах свободного агента. Матч с "Черноморцем" стал для него первым за 4 года в УПЛ после игры в Азербайджане и России.

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