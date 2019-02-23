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      Не могу остаться в стороне, – Нищук высказался о скандале вокруг Нацотбора на Евровидение

      21 Читати новину українською
      Евгений Нищук
      Евгений Нищук / 24 канал

      На Евровидении Украину не могут представлять исполнители, которые не осознают, что Россия преступно аннексировала Крым 5 лет назад.

      Люди искусства, находясь на виду, а тем более – представляя Украину на крупных международных конкурсах, должны оставаться сознательными гражданами Украины, считает министр культуры Украины Евгений Нищук.

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      На своей Facebook-странице он признался, что является поклонником совсем другой музыки, но не мог оставаться в стороне от резонанса, который возник вокруг нынешних финалистов Нацотбора на Евровидение-2019.

      Жаль, что на пятый год открытой вооруженной агрессии РФ против Украины, осталась часть людей, особенно артистов, не осознающих, что украинский Крым преступно аннексирован ровно 5 лет назад, не осознающих, что тысячи наших Героев гибнут на Донбассе именно за целостность нашего государства! Поэтому недопустимо, чтобы такие артисты представляли Украину,
      – отметил Нищук.

      Отметим, что такого же мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По его мнению, нельзя закрывать глаза и на то, что артист, который представляет Украину на международных конкурсах, ездит на выступления в Россию. Кириленко уверен: это – угроза информационной безопасности.

      Что известно о скандале с группой ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение?
      Скандал вызвал эфир с участниками группы, сестрами Опанасюк, на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров.

      Скандал с финалистками Нацотбора на Евровидение Анной и Марией Опанасюк: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Евровидение LifeStyle Сестры Анна Мария Опанасюк Скандал Аннексия Крыма Евгений Нищук
      Источник: 24 Канал
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