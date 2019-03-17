Не могут поделить церковь: на Буковине произошел конфликт между прихожанами МП и ПЦУ

В селе Товтры на Буковине сторонники Православной церкви Украины пришли править богослужения в то время, когда в храме находились представители московского патриархата. Между прихожанами начались столкновения.

Представители новосозданной церкви обвинили верующих Московской церкви в том, что они намеренно затянули службу.

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Те же в свою очередь – что сторонники украинской церкви пришли раньше, чем указано в графике. Править поочередно прихожане договорились месяц назад, после того как часть села перешла в новую церковь.

Кстати, священник остался сторонником Русской церкви. Он и обратился в полицию.

Столкновения между прихожанами ПЦУ и МП: смотрите видео полиции

Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.