"Не могут принадлежать русской церкви": как Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут к ПЦУ

Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата, не могут принадлежать русской церкви и со временем добровольно перейдут к Православной церкви Украины.

Об этом сказал патриарх Филарет считает в интервью телеканалу "UA: Ровно".

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По словам священнослужителя, храмы перейдут к ПЦУ добровольно и без всякого насилия.

Эти святыни чьи? Русские или украинские? Все скажут, что это украинская святыня. А если это украинская святыня, то как она может принадлежать русской церкви? Поэтому рано или поздно Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут принадлежать Украинской православной церкви. Но мы сделаем это без насилия. Они сами придут к украинской церкви, добровольно,

– отметил Филарет.

Отметим, сейчас в Украине действуют три лавры: Киево-Печерская, Почаевская в Тернопольской области и Святогорская – в Донецкой. Все они находятся под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата.

Напомним, после появления Православной церкви Украины храмы УПЦ Московского патриархата начали добровольно переходить под юрисдикцию. Те же храмы УПЦ МП, на пожелали этого сделать по закону Украины, должны в течение 3 месяцев переименоваться в Русскую православную церковь. Такая ситуация не нравится стороне УПЦ МП, поэтому в связи с этим СБУ разоблачила уже не одну попытку осуществить провокации, в частности на территории Киево-Печерской лавры.

Как происходил процесс создания Православной церкви Украины?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео