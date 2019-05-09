Не молния: фрагмент разговора пилотов сгоревшего в России SSJ 100 расшифровали неправильно

В сети опубликовали аудиозапись фрагмента переговоров пилота сгоревшего пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами московского аэропорта "Шереметьево". Его расшифровали неправильно.

Запись длиной в 30 секунд появилась в Twitter-аккаунте пользователя rouben. Командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что самолет находится в режиме direct mode.

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Как писал 24 канал, в полностью расшифрованном разговоре пилоты якобы сообщали, что самолет "горит в молнии". Эту фразу перепутали со словами "в дайрект моде".

Просим возврата. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (direct mode – термин, обозначающий прямое управление без участия автоматических систем – 24 канал),

– говорит пилот.

Отметим, погодные условия – одна из версий авиакатастрофы. В частности, члены экипажа утверждают, что во время короткого полета самолета в него попала молния, что и привело к неисправности оборудования на борту.

Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes — rouben (@newaviator) 8 травня 2019 р.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись считают попытки пассажиров бизнес-класса достать из багажных полок ручную кладь. Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 попадал в ряд других аварийных ситуаций:

Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, поскольку треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что стоит знать