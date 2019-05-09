01:20
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Не молния: фрагмент разговора пилотов сгоревшего в России SSJ 100 расшифровали неправильно

      113 Читати новину українською
      Опубликован фрагмент разговора пилота сгоревшего SSJ 100 с диспетчерами
      Опубликован фрагмент разговора пилота сгоревшего SSJ 100 с диспетчерами / Фото из открытых источников

      В сети опубликовали аудиозапись фрагмента переговоров пилота сгоревшего пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами московского аэропорта "Шереметьево". Его расшифровали неправильно.

      Запись длиной в 30 секунд появилась в Twitter-аккаунте пользователя rouben. Командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что самолет находится в режиме direct mode.

      Читайте также: Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии

      Как писал 24 канал, в полностью расшифрованном разговоре пилоты якобы сообщали, что самолет "горит в молнии". Эту фразу перепутали со словами "в дайрект моде".

      Просим возврата. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (direct mode – термин, обозначающий прямое управление без участия автоматических систем – 24 канал),
      – говорит пилот.

      Отметим, погодные условия – одна из версий авиакатастрофы. В частности, члены экипажа утверждают, что во время короткого полета самолета в него попала молния, что и привело к неисправности оборудования на борту.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись считают попытки пассажиров бизнес-класса достать из багажных полок ручную кладь. Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации. Всего в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 попадал в ряд других аварийных ситуаций:

      • Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
      • Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, поскольку треснуло лобовое стекло.
      • Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
      • Октябрь 2018: самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      • Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      • Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
      • Июнь 2018: Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

      Авиакатастрофа в "Шереметьево": все, что стоит знать

       

      blog_ava
      В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским
      8 мая
      443
      Теги: авиация Новости политики Новости России Авиакатастрофа в Шереметьево Москва Жертвы Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: видео
      сегодня , 00:10 "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: видео
      148
      Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      8 мая , 22:06 Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      387
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      8 мая , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Блог Соцмережі 953
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      8 мая , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 322
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Волкер рассказал, признает ли США аннексию Крыма
       8 июля 2018 , 10:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук