Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську

Зберігати історичну пам'ять та автентичність місць, де відбувалися визначні події для нашого суспільства, дуже важливо. Це – найцінніше, що ми можемо зробити для історії, національної пам'яті та вшанування героїв.

Алея Героїв Небесної сотні (вулиця Інститутська) – місце, де кожна річ – дерева, бруківка, стовпи, схили вулиці чи дороговкази – стали свідками подій, які без перебільшення змінили хід нашої історії. Вона сама по собі вже є музейним експонатом, а також місцем злочину, де було вбито Героїв Небесної Сотні.

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Ще під час Революції Гідності, а особливо після дня найжорстокіших протистоянь 20 лютого, почалося обговорення щодо збереження пам'яті цього місця. Після тривалих дискусій та проведення конкурсу, переможцем серед інших став проєкт, який передбачає будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні.