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      Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают, – Рыбачук о деле Шеремета

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      Олег Рыбачук / 24 канал

      В 2019 году не состоялись настоящие "посадки", которые обещал Владимир Зеленский. Зато, Украина увидела очень странное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Важно: Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой Дугар заявили о фальсификации экспертизы

      По его словам, когда речь идет о так называемых "посадках", которые обещал Зеленский, важно не количество.

      "Ибо Порошенко вам тоже сказал, что посадили ряд мелких чиновников. Нам очень важно, чтобы был такой впервые законченный процесс с коррупционерами. Прецеденты, когда ты берешь чиновника высокого уровня, обвиняешь его в коррупции, доказываешь и потом конфискуешь коррупционно приобретенное имущество. Этот полный цикл у нас пока не состоялся", – объяснил Рыбачук.

      Зато, подчеркнул эксперт, Украина увидела довольно тревожное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета.

      Зато мы имеем очень странное дело с убийством Шеремета. Оно меня реально смущает и напрягает. Я не хочу ставить под сомнение доказательную базу. Но если мы представим всю страну со всем уровнем угроз, измен, коррупционеров различного масштаба, то больше коррупции всегда на высшем уровне,
      – подчеркнул Рыбачук.

      Он добавил, что такая коррупция кроется "где-то среди любимых друзей предыдущего президента". Однако важно, чтобы такие же друзья не появились и у Владимира Зеленского, ведь это приведет к его "политической смерти".

      Рыбачук утверждает, что нет ничего убедительного, и настоящие посадки не состоялись. Он вспомнил ненаказанных Свинарчука, Кононенко, Мартыненко, "бриллиантовых прокуроров". Зато есть странное дело Шеремета. По словам эксперта, важно, чтобы власть не "кидала пыль в глаза", имитируя борьбу.

      Это как борьба с нелегальным игровым бизнесом, где Аваков атакует сам себя за "Космолот". Но не в посадках дело. Давайте мы сделаем так, чтобы была понятна неотвратимость наказания. Надо начинать не с тех, кто украл три колоска. Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают. Очень желательно, чтобы было доверие к правоохранительным органам,
      – подытожил Рыбачук.

      Также он добавил, что касается Петра Порошенко, то он прислушивается к мнению европейцев, которые советуют "тысячу раз подумать" прежде чем привлекать к уголовной ответственности политического оппонента или предшественника.

      К теме: Аваков станет проблемой Зеленского в 2020 году, – Лещенко

      Коротко о деле убийства Шеремета​
      Автомобиль, в котором был известный журналист Павел Шеремет, взорвали 20 июля 2016 года в Киеве.

      Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

      12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Часть общественности видит в доказательствах неубедительность (сходство одежды, телефонные разговоры и т.д.) и называет мотив – нелогичным, мол, никакой дестабилизации так и не произошло.

      справа шеремета підозрювані
      Меры предосторожности по делу Шеремета

      Больше о деле Шеремета – читайте здесь.

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      Автор: Олег Рибачук
      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Коррупция Убийство Павла Шеремета Владимир Зеленский Новости политики
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