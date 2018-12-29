"Не надо делать трагедию": в Беларуси пытаются справиться с проблемами в отношениях с РФ

Глава МИД Беларуси признал, что в отношениях с Россией случается напряжения. Однако он утверждает – делать трагедию из таких проблем не следует, так как все решит "путь диалога".

Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телерадиокомпании NHK, опубликованном на сайте ведомства.

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Да, белорусский политик утверждает, что во взаимоотношениях двух стран случаются моменты, связанные с "поверхностной искусственной бухгалтерией". Тогда, по словам Макея, начинаются подсчеты того, "кто сколько кому должен".

Мы опираемся на то, что мы – братские дружественные государства и, работая в пределах и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы,

– отметил глава белорусского МИД.

При этом Макей отметил, что "не надо рассматривать эти вещи как трагические". Так, Беларусь намерена продолжать курс "на дальнейшее углубление отношений с Россией".

Кроме этого, белорусский политик заявил, что Беларусь оказалась вовлеченной "в конфронтацию между Россией и Западом в силу известных событий".

"Мы от этого страдаем. Поэтому мы, конечно же, хотели бы избежать дальнейшего обострения. Исходим из того, что это невыгодно ни одной из сторон", – отметил министр.

По словам Макея, Белоруссия пока не видит прямых угроз для своей безопасности, но не застрахована от этого в будущем с учетом эскалации в регионе.

К слову, недавно Александр Лукашенко также отмечал, что не может назвать Россию братской страной, поскольку там такое утверждение не воспринимается. К примеру, по его словам, Кремль отверг все предложения Белоруссии по ценам на газ и компенсации за налоговый маневр.



Впоследствии появилась реакция представителя российского президента Дмитрия Пескова на такие слова. Как отметил он, не нужно их выдергивать из контекста. Также пресс-секретарь Путина отметил, что в Москве и в Минске целом не найдется такого человека, кто бы отрицал наличие особых союзнических отношений.