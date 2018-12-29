"Не надо делать вид, что проблем нет": в МИД Польши рассказали о миссии нового посла в Украине

В МИД Польши заявили, что кандидатура заместителя главы министерства иностранных дел Бартоша Цихоцкого на должность посла в Украине будет способствовать улучшению украинского-польских взаимоотношений. Новый посол поможет странам решить исторические вопросы.

Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет издание Fakty.interia.pl.

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Так, Чапутович подчеркнул, что Цихоцкий является "профессионалом, который контролирует министерство иностранных дел Министерства восточных дел и хорошо знает украинские дела".

Кандидатура заместителя главы Министерства иностранных дел Бартоша Цихоцкого на место посла в Киеве подчеркивает важность наших отношений с Украиной,

– подчеркнул он.

При этом Чапутович отметил, что сейчас нужен "новый взгляд" на польско-украинские отношения, а следовательно – и укрепления представительства Польши в Киеве.

"Я думаю, что политические изменения – в Украине состоятся президентские выборы, парламентские выборы – это хороший момент", – добавил он.

Кроме того, польский министр подчеркнул, что изменение посла в Украине не стоит трактовать в негативном контексте.

Их (изменения – 24 канал) цель – улучшить отношения с Украиной и искать дипломатические решения таких проблем, как эксгумация или определенные исторические вопросы, – пояснил польский министр.

К слову, Бартош Цихоцкий известен своей резкой позицией относительно украинского-польских вопросов. Это Чапутович объяснил "особым стилем" поведения.

"Министр имеет свой решительный стиль поведения, ясно и открыто говорит об определенных проблемах. И речь не идет о том, чтобы делать вид, что проблем нет, они есть. Их надо дипломатично сформулировать и решить", – считает он.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда подписал решение об освобождении от должности посла страны в Украине Яна Пекло. Последний должен покинуть диппредставительство в Киеве в конце января. Решение польского лидера от 4 декабря 2018 года об увольнении посла также поддержал премьер-министр Матеуш Моравецький.

Что известно о Яне Пекло?Он возглавлял Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года. Прежде, чем заняться дипломатической деятельностью, Пекло был журналистом и экспертом, связанным с организациями, занимающимися, в частности, польско-украинской сотрудничеством: Институтом "Мосты на Восток" в Красичине неподалеку Перемышля и Фондом польско-украинского сотрудничества (с центром в Варшава и Киеве).



Кроме того, экс-посол РП в Украине был редактором электронного журнала Forum, посвященном диалогу культур, а в 2011-2013 годах стал членом Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства в Европейской комиссии.