Не надо юзать журналистов, – Будерацкий резко обратился к нардепу из "Слуги народа"

О подписании Украиной формулы Штайнмайера стало известно из российских СМИ, которые посеяли панику среди украинского населения. О плохой коммуникации со стороны украинской власти и "Слуги народа" в прямом эфире 24 канала заявил политический обозреватель Евгений Будерацкий. С этим он обратился к Марине Бардиной – народного депутата от фракции "Слуга народа".

Словесная перепалка произошла во время эфира программы "Политическая анатомия".

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Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина отметила, что коммуникация украинской власти на хорошем уровне, и что это касается и ситуации с подписанием формулы Штайнмайера. Она привела пример брифинге президента Зеленского, где он рассказал о формуле.

Однако политобозреватель Будерацкий отметил, что на брифинге Зеленский манипулировал журналистами, начав речь с темы об обмене пленными. По мнению обозревателя, стоило начать с главного вопроса, который вызвал панику у общества – подписание формулы Штайнмайера. Ведь сначала информация об этом прозвучала из российских СМИ и была одобрена позицией Медведчука и Рабиновича. Лишь потом появилась информация с украинской стороны.

"Госпожа Марина, можно вот сейчас скажу о том, что говорил президент на брифинге, и как я рефлексировал. Не манипулируйте людьми гуманными вопросами в этом. Президент вышел и рассказал нам о том, что мы разговариваем об обмене пленными, и потом рассказал о том, что должен был сообщить – о формуле Штайнмайера", – обратился к нардепу Будерацкий.

И когда у него начали переспрашивать, что такое формула Штайнмайера – потому что он реально не рассказал, что именно подписано – он начал говорить, мол, "а вам о людях не интересно?". Вот это история плохой коммуникации. Не надо пытаться юзать журналистов, рассказывать, что они плохие, что они демоны и что они о людях не думают. Думаем мы о людях, поверьте! Но когда российские СМИ сообщают, что Украина что-то согласовала – это, в принципе, выглядит странно,

– отметил политический обозреватель.

На это нардеп Бардина задала встречный вопрос: "Можно вас спросить как человека, которая в информационном поле. Как вы думаете, какова была цель информирования со стороны РФ?"

Однако Будерацкий не стал объяснять позицию России. Он подчеркнул, что его интересует именно позиция украинской власти.

Меня интересует, почему не было информирования со стороны Украины? Мне интересно, чтобы украинская власть коммуницировала с обществом через посредничество СМИ,

– подчеркнул он.



Марина Бардина



Евгений Будерацкий

Интересный опрос: Что украинцы знают о формуле Штайнмайера

К разговору присоединился политический эксперт Олег Рыбачук, который был руководителем Секретариата Президента во время президентства Виктора Ющенко. Он подчеркнул, что для украинской власти должно быть важно выйти с новостью в информпространство первыми.

"Почему это нельзя было предусмотреть?.. Как экс-руководитель Секретариата Президента – для нас тогда это было очень важно, когда происходило какое-то событие. Все люди, которые работают в информационном поле, понимают, что в него надо выходить первыми. И даже если событие было в полночь", – сказал Рыбачук.

Он заверил, что именно от этого зависит, кто задаст тональность.

Если мы комментируем формулу Штайнмайера в редакции Лаврова, то это уже уныло! Марина, в чем проблема: если это приветствует Кремль, потом это приветствует Медведчук с Рабиновичем, то среднего украинца это очень напрягает. Когда твои откровенные враги что-то приветствуют... Вы же не мечтаете, чтобы партия Медведчука-Рабиновича была вашим партнером в освобождении Донбасса?

– обратился к "слуге народа" Рыбачук.

Он напомнил, что от начала Зеленский отстранялся от Медведчука и не воспринимал его позицию. Однако благодаря такой коммуникации может казаться обратное – подчеркнул политэксперт.

"А сейчас происходит такая коммуникация, что вы слышите аплодисменты Кремля, затем включаем 112 канал – там везде Медведчук рассказывает о первом шаге, затем Макрон и Берлин...", – пояснил Рыбачук.

И добавил, что если представить человека, который в теме вообще не разбирается, то он начинает анализировать сигналы, которые шли со всех сторон – и у него просто начинает нарастать тревога.



Олег Рыбачук

Формула Штайнмайера: что произошло на самом деле и чем манипулирует Россия

Появление информации. После заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник вечером, 1 октября, появилась информация о согласовании Украиной текста формулы Штайнмайера. Информация пришла из российских СМИ, ее начали комментировать Рабинович и Медведчук. В обществе бурно отреагировали на ситуацию – начались разговоры о капитуляции перед Россией.

Объяснения украинской власти. Впоследствии ситуацию объяснила украинская власть, однако, по мнению некоторых политэкспертов, – не достаточно детально, чтобы остановить панику. В разных городах прошли массовые акции протеста.

Что произошло. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Там говорится о том, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый "особый статус Донбасса"). Но только тогда, когда в ОРДЛО состоятся выборы по украинскому законодательству и их признание со стороны ОБСЕ.

Что говорят российские СМИ. Они же пишут о российской версии формулы (в редакции Лаврова), где выборы должны состояться перед выводом войск РФ.

Реакция Зеленского на протесты. Зеленский 3 октября записал видеообращение к украинцам, где попросил не паниковать, и пояснил, что формула Штайнмайера не угрожает безопасности Украины.

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Риски. По мнению политолога Марии Золкиной, Украина пошла собственно по российскому сценарию подготовки ко встрече в нормандском формате. Россия выдвинула два условия – и Украина их выполнила. Согласилась и на разведение в Золотом и Петровском, и согласилась на формулу Штайнмайера. По ее словам, главный риск в том, что Зеленский хочет быстрого результата, но гарантий его безопасности пока нет. Скорость может обернуться против него и Украины, если он не выстоит против Путина на переговорах. Она подчеркнула, что важна демилитаризация и вывод войск РФ перед выборами. Ведь без демілатаризації с Донбассом может повториться история Приднестровья.