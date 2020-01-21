Не надо никуда ехать: Министерство будет платить ОТО за прием документов на местах

В 2020 году все больше жителей объединенных территориальных общин (ОТО) смогут подавать документы на оформление социальных услуг на местах. На это в бюджете ведомства заложили 150 миллионов гривен.

Об этом Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская сказала во время рабочей поездки в Запорожскую область, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам руководительницы, такая инициатива поможет разместить пункты приема документов на местах, даже если это небольшой населенный пункт.

Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Этот сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте. Чтобы стимулировать ОТО к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 миллионов гривен,

– объяснила Соколовская.

Чтобы оптимизировать работу, министерство вводит новую систему. Она будет состоять из бэк-офисов на местах и ​​фронт-офисов в городах.

Как будет работать эта система

Фронт-офисы – это так называемые филиалы центров по предоставлению соцсервис на местах в ОТО. Здесь можно будет подать документы и узнать результат заявки. В тг же время Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. Отсюда документы будут направлять на рассмотрение в бэк-офис – центр в райцентрах и городах. Здесь будут рассматривать документы.

По данным Министерства, сейчас почти 70% объединенных территориальных общин не могут обеспечить социальные сервисы для своих жителей

Что известно о децентрализации в Украине

В 2014 году в Украине приняли реформу децентрализации – для того, чтобы предоставить органам местного самоуправления больше возможностей: самостоятельно распоряжаться бюджетом и принимать решения.



В результате появились объединенные территориальные общины – добровольные объединения жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр. Сейчас в Украине таких общин 1038.