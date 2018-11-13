"Не надо объяснять, что для нас Россия": Лукашенко хочет от Путина привилегий для посла Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский посол в России должен получить чрезвычайные полномочия. Дипломат должен иметь прямой доступ к главе Кремля.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Читайте також: Создаст ли Россия военные базы на территории Беларуси: Лукашенко сделал заявление

Пост главы белорусского дипломатии в России получил Владимир Семашко. При этом Лукашенко отметил, что необходимо еще раз пересмотреть полномочия белорусского посла в России.

Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие,

– сказал он.

По его словам, белорусский посол в России должен обладать чрезвычайными полномочиями.

"У него должен быть прямой доступ к президенту (России – 24 канал), в любое время по тем вопросам, которые касаются наших взаимоотношений с Российской Федерацией", – добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что полномочия посла не должны быть ограничены бюрократией. Поэтому в ближайшее время появятся конкретные предложения по их увеличению.

К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.