"Не надо объяснять, что для нас Россия": Лукашенко хочет от Путина привилегий для посла Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский посол в России должен получить чрезвычайные полномочия. Дипломат должен иметь прямой доступ к главе Кремля.
Об этом сообщает БЕЛТА.
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Пост главы белорусского дипломатии в России получил Владимир Семашко. При этом Лукашенко отметил, что необходимо еще раз пересмотреть полномочия белорусского посла в России.
Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие,
– сказал он.
По его словам, белорусский посол в России должен обладать чрезвычайными полномочиями.
"У него должен быть прямой доступ к президенту (России – 24 канал), в любое время по тем вопросам, которые касаются наших взаимоотношений с Российской Федерацией", – добавил Лукашенко.
Он также уточнил, что полномочия посла не должны быть ограничены бюрократией. Поэтому в ближайшее время появятся конкретные предложения по их увеличению.
К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.