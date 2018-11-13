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      "Не надо объяснять, что для нас Россия": Лукашенко хочет от Путина привилегий для посла Беларуси

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      Лукашенко хочет, чтобы посол Беларуси имел круглосуточный доступ к Путину
      Лукашенко хочет, чтобы посол Беларуси имел круглосуточный доступ к Путину / Фото из открытых источников

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский посол в России должен получить чрезвычайные полномочия. Дипломат должен иметь прямой доступ к главе Кремля.

      Об этом сообщает БЕЛТА.

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      Пост главы белорусского дипломатии в России получил Владимир Семашко. При этом Лукашенко отметил, что необходимо еще раз пересмотреть полномочия белорусского посла в России.

      Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие,
      – сказал он.

      По его словам, белорусский посол в России должен обладать чрезвычайными полномочиями.

      "У него должен быть прямой доступ к президенту (России – 24 канал), в любое время по тем вопросам, которые касаются наших взаимоотношений с Российской Федерацией", – добавил Лукашенко.

      Он также уточнил, что полномочия посла не должны быть ограничены бюрократией. Поэтому в ближайшее время появятся конкретные предложения по их увеличению.

      К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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