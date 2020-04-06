Не надо вводить страну в режим полного запрета, – эксперт об ограничениях из-за COVID-19

Из-за распространения коронавируса Кабмин усилил карантин в Украине. Однако если вводить страну в режим полного запрета, это вызовет недовольство среди населения.

Следует вводить только тот объем ограничительных мер, необходимых по состоянию на данный момент или ближайшие дни. Такое мнение в прямом эфире 24 канала рассказал Николай Сирый, старший научный сотрудник института государства и права.

Обратите внимание Карантин в Украине усилили: что нового

Эксперт подчеркнул: чтобы преодолеть этот вызов, все мы должны проявить солидарность, социальное сотрудничество, понимание и осторожность. Но вместе с тем власть должна действовать разумно, быть понятной обществу и действовать пошагово.

Не нужно вводить страну в режим полного запрета. Ведь это вызывает у населения ответную реакцию, а также недовольство относительно действий власти,

– подчеркнул он.

Сирый подчеркнул, что украинцы наблюдают за тем, как справляются с ситуацией во многих странах мира. Очень часто звучит мнение, что там введены серьезные ограничительные меры, поэтому такие же должны быть и в Украине.

"То есть объяснение ограничений прав и свобод очень часто находят, опираясь на пример. Но стоит обратить внимание на то, что каждая страна вводит те или иные регуляторы в силу своей конституции и своего законодательства", – добавил он.



Новые ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Эксперт объяснил, что Украина, понимая угрозы, которые несет COVID-19 и его распространение, имеет определенные обязательства. А также, учитывая то, что заложено в Конституции, и возможность применять адекватные надлежащие средства для борьбы с вирусом.

Когда учитывая то, что предусмотрено Конституцией, власть реагирует не совсем надлежащим образом, мы наблюдаем конфликтность. Граждане обращают внимание правительства и полиции на то, что нужно соблюдать законодательство,

– отметил он.

И подчеркнул, что законы Украины имеют высшую юридическую силу, чем постановление Кабмина. Более того, украинская Конституция прямо предусматривает, что ответственность не может быть установлена ​​подзаконными актами, а только законами.

К теме Жесткий карантин в Украине: какова ситуация в городах – фото, видео

Ведущий Дмитрий Гнап подчеркнул, что полиция уже начала штрафовать граждан, а суды выносят решения. Поэтому он спросил, можно ли обжаловать такие решения, привлекать полицейских к ответственности и считать их действия превышением власти.

Справка. Украинские правоохранители уже составили 3 тысячи 922 админпротокола за нарушение правил карантина. К сравнению, по состоянию на 6 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 1319 человек.

"Мы специфическую ситуацию. Многие страны Европы сделали специальное заявление о том, что меры карантинного характера в условиях распространения коронавируса являются надлежащим средством реагирования власти. Но они не могут быть введены бессрочно или бесконтрольно", – объяснил Сирый.

И добавил, что они не могут распространяться безосновательно на большие объемы правоотношений или на все сферы жизни. То есть европейские страны обращают внимание на то, что должен быть баланс.

Эти действия бесспорно можно оспаривать, что уже делают. Думаю, не столько для того, чтобы отменить соответствующее постановление, а для того, чтобы довести его до более рабочего состояния. Чтобы запреты, которые им предусмотрены, были адекватными,

– считает эксперт.

"Скажем, обращается внимание на то, что с собакой в ​​парке можно гулять, а просто гулять – нет. Или, если семья состоит из 3-4 человек, она не может идти по улице в полном составе, а должна разбиться на две части. Ряд моментов вызывает абсолютно логичные вопросы у граждан", – подытожил юрист.