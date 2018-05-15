"Не нужно наивно верить в добрую волю России": Польша выступила против строительства газопровода

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский заявил, что "Северный поток-2" создавать нельзя. В результате его построения убытки несет как ЕС, так и Украина, а выиграет только Россия.

Об этом сообщил сайт "Польское радио".

Читайте также: Украина может получить бонус от Германии, – эксперт о строительстве "Северного потока-2"

Заместитель главы МИД Польши отметил, что Европа выделяет миллиарды евро на энергетическую безопасность, но согласие на вторую ветку газопровода, которая сделает Евросоюз еще более зависимым от поставок российского газа, приведет к тому, что все его усилия будут напрасными.

"Северный поток-2" позволит Газпрому продолжать использовать дискриминационные цены и другие практики, которые нарушают правила конкуренции. В худшем случае Россия сможет отрезать некоторые страны от поставок,

– подчеркнул заместитель главы МИД.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо срочно утвердить поправку к газовой директиве, в которой будет четко отмечено, что европейское законодательство должно применяться ко всем газопроводам, также за пределами ЕС.



Церемония открытия "Северного потока" 8 ноября 2011 года

Не нужно наивно верить в добрую волю России и заявления Газпрома о выполнении всех своих обязательств. Россия, к сожалению, имеет долгую историю игнорирования собственных деклараций и обязательств, особенно когда речь идет об Украине,

– рассказал польский дипломат.

Конрад Шиманский также подчеркнул, что Польша убеждена, что "Северный поток-2" не должен быть реализован. Вместо этого ЕС должен работать над решением проблемы нечестных торговых практик Газпрома.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" исключительно в немецкой экономической зоне. Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2".