Не о таком выпуске мы мечтали: два захваченных РФ моряка получили звание лейтенантов

Украинские моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин, получили звание лейтенантов. Мама одного из моряков недавно видела сына. Он сказал, что пленным морякам постоянно говорят о том, что про них забыли дома и, что они никому не нужны.

Моряки были курсантами "Одесской морской академии", выпускники которой 9 февраля получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Лейтенантские погоны и кортики вручили родителям украинских пленных моряков. Их вручал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Могу заверить, что по возвращению домой, наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров и я уверен, они справятся со всеми трудностями,

– сказал Воронченко.

Мама уже лейтенанта Владислава Костишина, Людмила рассказала, что последний раз видела сына во время "судилища", где ей удалось пообщалась с ним всего несколько минут. Владислав рассказал матери, что нашим пленным морякам постоянно говорят о том, что про них забыли дома и, что они никому не нужны.

Мы, конечно, мечтали не о таком выпуске, но верим, что этот страшный сон скоро закончится и наш сын будет рядом с нами в Украине и уже офицером пополнит ряды украинского флота,

– добавила Людмила.

Как украинские моряки стали военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. В следствии этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не раньше, чем через год.