Не обошлось без России: в СБУ рассказали, почему НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME

Работники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили международную платежную систему TYME на сотрудничестве с санкционной российской компанией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Накануне Нацбанк Украины сообщил, что отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013 ". Кроме того, НБУ отменил регистрацию участников этой платежной системы.

Оперативники СБУ установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем, чтобы избежать действия примененных к ней санкций, использует для перевода средств в Украину возможности партнера –TYME. Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами.

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СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы TYME,

– пояснили в украинской спецслужбе.

Там добавили, что ранее уже информировали НБУ о другой международной платежной системе, которая сотрудничала с запрещенными в Украине контрагентами. Том НБУ применил к ней ограничительные меры.

Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами России.