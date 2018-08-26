Не одним "Один дома": 3 детских роли Маколея Калкина, кторые мало кто знает

Знаменитый герой известной ленты 90-х "Один дома" Маколей Калкин сегодня празднует свое 38-летие. После триумфальной карьеры в детстве актер оставил "серьезный" Голливуд, однако образ малого дебошира из детских фильмов мы до сих пор не забыли.

На пике своей популярности мальчик Маколей Калкин рассматривался как лучший ребенок-актер после Ширли Темпл. Он стал одним из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда, получив свою наибольшую славу в серии рождественских фильмов "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992) режиссера Криса Коламбуса.

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После упадка актерской карьеры во взрослой жизни, Маколей начал реализовывать себя в музыкальной индустрии и участвовать в театральных постановках и в эпизодических ролях в сериалах. Но жаркие поклонники актера до сих пор не забывают его детские достижения, поэтому журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку из трех семейных фильмов, в которых Маколей Калкин сыграл не менее важные роли, чем как в "Один дома".

"Дядюшка Бак" (Uncle Buck) 1989

Комедийно-драматический фильм режиссера Джона Хьюза рассказывает о дядюшке Баке, которому поручают присмотреть за подрастающими тремя племянниками. Родители детей должны покинуть их из-за сердечного приступа их дедушки, поэтому дядя Бак временно становится для ребят настоящей няней, который попадает с ними в разные приключения.

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"Моя девочка" (My Girl) 1991

Еще одна комедийная лента режиссера Говарда Зиффа описывает события 1972 года в штате Пенсильвания, США. Одиннадцатилетняя девочка Уэйд в еще совсем детском возрасте переживает совсем недетские чувства – она ​​уверена, что ее мать умерла при родах именно из-за нее, что ее отец Гарри не уделяет достаточно внимания ее воспитанию и что она привязывается к людям со сложными жизненными ситуациями. Помочь ей все пережить приходит Томас Дж. Сеннет, который сразу же завязывает с девочкой крепкую дружбу.

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"Богатенький Ричи" (Richie Rich) 1994

Американская кинокомедия, режиссером которой стал Дональд Петри, показывает жизнь парня Ричи Рича, который родился в богатой семье. Имея все, чего только может пожелать любой подросток, он не друзей. Однажды он приглашает нескольких детей к себе в гости, пока его родители отправляются самолетом на прием к британской королеве. Воры, не зная об отсутствии Ричи на борту самолета, решают взорвать его. На маленькому мальчике остается управление всей деловой империей.

Богатенький Ричи 1994: смотреть видео трейлера онлайн