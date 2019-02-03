Не оккупированная, а спорная территория: известное британское издание дало определение Крыму

Одно из самых крупных и известных издательств детской литературы в Великобритании Usborne Publishing в своих атласах определяет Крымский полуостров как спорную территорию.

"В издательстве Usborne не знают слова occupied", – написал журналист Алексей Мустафин на своей странице в Facebook.

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На атласе Usborne Publishing четко видно, что Крымский полуостров заштрихованный двумя цветами – фиолетовым и зеленым, где фиолетовым обозначают украинские территории, а зеленым – российские.



Атлас издательства Usborne Publishing

Кроме того, британское издательство объясняет, что "Украина и Россия оспаривают право собственности на район, который известен как Крым".