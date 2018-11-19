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      "Не останутся без ответа": Путин пригрозил США и намекнул на новейшее вооружение

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      Путин заявил, что не оставит выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности без ответа
      Путин заявил, что не оставит выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности без ответа / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности не останется без ответа. Также Путин добавил, что у России есть новое гиперзвуковое оружие, которое способно пройти любую систему противоракетной обороны.

      Об этом информирует ТАСС.

      Читайте также: В США могут разместить ракеты в Европе: в России пригрозили Вашингтону серьезными последствиями

      По словам Путина, решение США о выходе из ДРСМД, "не может остаться и не останется без ответа Москвы№.

      Он подчеркнул, что Россия готова вести диалог с американской стороной "по этому ключевому вопросу". Он также выразил надежду, что США "отнесутся к этому с полной ответственностью".

      Он также заявил, что когда США вышли из другого важного соглашения по контролю вооружений в 2002 году – договора о противоракетной обороне, Россия приняла меры в ответ.

      "Так и было сделано. Теперь у РФ есть гиперзвуковое оружие, которое способно преодолевать любую систему противоракетной обороны", – подчеркнул Путин.

      Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения. В Москве со своей стороны заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а также им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости США Новости России Оружие Ядерная энергетика Владимир Путин Новости политики
      Источник: 24 Канал
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