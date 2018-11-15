Не отдавал алименты – бери метлу: на Львовщине мужчину наказали за 9-летнюю неуплату

На Львовщине мужчина два месяца убирал улицы за то, что не платил алименты своим детям. За 9 лет нарушитель задолжал двум дочерям почти 60 тысяч гривен. Поэтому суд заставил его взяться за общественные работы.

Убирать территорию 37-летний Петр Веретильник приходил ежедневно в течение двух месяцев. Успел убрать и детскую площадку рядом. Таким образом суд наказал мужчину за то, что тот задолжал своим детям почти 60 тысяч гривен.

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Разведенный мужчина утверждает: не знал, что должен платить алименты.

Я ничего не знал. Потому что женщина говорила, что мы с ней обо всем договорились. Я деньги давал на детей, на море давал, и продукты привозил – все полностью. И пришло мне про гражданские работы,

– рассказал должник Петр Веретильник.

За 2 месяца мужчина отработал 2 тысячи гривен. Все деньги шли на счет бывшей жены. "Это первый случай, когда был направлен к нам в сельский совет... Лишние руки никогда не бывают, ведь работа всегда есть, только было бы желание", – прокомментировал ситуацию сельский голова Василий Марочканин.

Еще 18 тысяч мужчина отдал из собственного кармана. Чтобы оплатить остальные, почти 40 тысяч, должен был найти дополнительную работу, чтобы его снова не отправили на принудительный труд.

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В целом за почти два года действия закона "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов Львовщины взыскали более двух с половиной миллиардов гривен.