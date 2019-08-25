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      Не отступает: Трамп снова заговорил об участии Путина в следующей встрече G7

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      Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно", – Трамп
      Пригласить Путина на следующий саммит G7 "безусловно возможно", – Трамп / Getty Images

      Президента России Владимира Путина все-таки могут пригласить на встречу "Большой семерки" в следующем году. На ней глава Кремля может присутствовать "как гость".

      Такое вероятное будущее участие Владимира Путина допустил лидер США Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

       Это интересно: Пустая трата времени, – Трамп высказался о саммите G7

      Трамп уже обсуждал приглашение Путина к участию в саммите G7 в 2020 году с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время телефонного разговора 20 августа.

      Дональд Трамп заявил журналистам, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя саммита "Большой семерки" в следующем году,
      – отмечает издание.

      Отметим, вероятное участие Владимира Путина Фактически превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

      Кто против возвращения России в G8?

      Правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады. Джастин Трюдо. Политики подчеркнули, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

      Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России к встрече мировых лидеров – недопустим.

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

      Почему Россию исключили из G8?
      "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

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      Теги: Новости России Саммит G7 Новости США Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп
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