Не паниковать, а мыслить стратегически. Как научиться зарабатывать во время карантина

Обычный ритм жизни людей быстро изменился под влиянием коронавируса. Встречи с друзьями, поход на концерт, в театр или в ресторан перешли из стандартного режима – оффлайн – в виртуальный мир.

Теперь нам абсолютно нормально слышать: "Увидимся вечером в Zoom". Абсолютно приемлемо смотреть live-трансляцию выступления любимого артиста в Instagram или Youtube, и заказывать доставку продуктов из супермаркета к двери дома.

Карантин научил нас быстро адаптироваться к новой реальности, где слова "виртуально", "дистанционно" – не модный тренд, а уже привычное явление. Поэтому когда, как не сейчас, пользоваться всеми возможностями онлайна.

Сегодня стало очень легко освоить новую профессию или хобби тоже дистанционно. Например, популярная учебная онлайн-платформа Coursera позволила бесплатно пройти любой курс от ведущих мировых университетов и получить сертификат. Ряд онлайн-магазинов электронных и аудиокниг предоставляют доступ к своим ресурсам. А самое главное – появилось время, чтобы начать наконец пользоваться всеми этими интеллектуальными благами.

Обучение онлайн дает возможность не только узнать что-то новое, но и пересмотреть свое отношение к собственной прибыли. Ведь в нынешних условиях важно сохранять материальную стабильность. Что для этого нужно: уметь пользоваться различными инструментами управления финансами и знать, где их применить.

Вот здесь и пригодится дистанционное обучение. Многообразие вебинаров, ознакомительных лекций и полноценных онлайн-курсов по разумной торговле финансовыми активами предлагает компания Forex Club Libertex.

Начать можно с онлайн-курса "Эффективный старт", где профессиональные трейдеры будут учить основам работы на рынке.

Старт курса – 20 апреля. Первые три занятия – абсолютно бесплатны.

Можно будет разобраться, какие вообще существуют финансовые активы, и как ими правильно пользоваться для накопления капитала и обогащения.

Все методы торговли специалист-наставник будет объяснять на практике, не забыв и о базовых понятиях. Ведь в сфере инвестиций, особенно в области торговли финансовыми активами – огромное количество непонятных понятий (это различные биржевые индексы, "медвежьи" и "бычьи" тенденции и т.д.).

Поэтому эффективно используйте онлайн-возможности в период карантина. Это время не только для отдыха, но и для построения грамотной финансовой стратегии на будущее!