Не Пасха: россияне определились, какой праздник для них является самым важным в году

Парад – превыше всего. Для россиян 9 мая, или День Победы, важнее Пасхи, Нового года и Рождества.

Такие данные обнародовали российские социологи.

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День победы считают большим праздником аж 71% опрошенных, Новый год – 60%, а вот Пасха получила лишь 31% голосов.

Россияне считают День Победы самым большим праздником

Отметим, что в этом году Кремль тщательно готовится к бряцанию оружием 9 мая. Там уже рассказали о будущих празднованиях. Россиян ждет традиционная речь президента Владимира Путина на Красной площади, марш военных и парад техники. В этом году Россия решила в полном объеме продемонстрировать военную мощь – похвастается сотней единиц техники и более чем полусотней летательных аппаратов.