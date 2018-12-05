Не пенальти единым: Лунин совершил несколько сногсшибательных спасений в Кубке Испании: видео
Украинский вратарь испанского "Леганеса" Андрей Лунин отметился не только отраженным пенальти в последнем матче своей команды.
В 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" игрок сборной Украины осуществил несколько действительно качественных спасений.
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Удачные действия вратаря помогли "Леганесу" победить "Райо Вальекано" 1:0 и пройти в 1/8 финала.
Напомним, что Андрей Лунин отразил пенальти. На 35-й минуте встречи, когда счет был уже 1:0 в пользу гостей, судья назначил 11-метровый штрафной удар, к точке подошел экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Бебе. Он пробил по центру, Лунин не стал прыгать в какой-то из углов и уверенно отразил удар.
Источник: 24 Канал
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