Не пенальти единым: Лунин совершил несколько сногсшибательных спасений в Кубке Испании: видео

Украинский вратарь испанского "Леганеса" Андрей Лунин отметился не только отраженным пенальти в последнем матче своей команды.

В 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" игрок сборной Украины осуществил несколько действительно качественных спасений.

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Удачные действия вратаря помогли "Леганесу" победить "Райо Вальекано" 1:0 и пройти в 1/8 финала.

Напомним, что Андрей Лунин отразил пенальти. На 35-й минуте встречи, когда счет был уже 1:0 в пользу гостей, судья назначил 11-метровый штрафной удар, к точке подошел экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Бебе. Он пробил по центру, Лунин не стал прыгать в какой-то из углов и уверенно отразил удар.