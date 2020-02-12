Не підбирає слів, мат так мат, – у "Слузі народу" розповіли про манеру спілкування Богдана

Депутати "Слуги народу" розповіли про манеру спілкування ексголови Офісу Президента Андрія Богдана. Кажуть, що політик "слів не добирав" і часто лаяв народних обранців.

Нардепы от "Слуги народа" об увольнении Богдана шутят, что "хуже не будет, лучше не станет", сообщает издание "Буквы".

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Богдана называют автором идеи о "турборежиме" работы Верховной Рады, в котором депутаты работали первые несколько месяцев.

Надо признать, что без этой идеи Богдана мы бы с себя и неприкосновенность не сняли. Но работать в таком темпе было невозможно,

– рассказал "слуга народа" на правах анонимности.

Нардеп добавил, что из-за этого появилось недовольство на Банковой и Богдан чаще других высказывал недовольство в "свойственной ему грубоватой манере".

Именно поэтому у экс-главы Офиса Президента возникали разногласия со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слов – мат так мат – из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли,

– подчеркнул депутат.

Другой народный избранник подчеркнул, что "пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает", намекая тем самым на помощников Владимира Зеленского.

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Что известно об отставке Андрея Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана 11 февраля. Зеленский назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

Андрей Ермак стал председателем Офиса Президента – что о нем известно.​

Что известно об Андрее Богдане?

Богдан родился во Львове, по образованию – юрист. В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона". Во второй раз в парламент баллотировался в 2014 году – уже по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".



В 2007 – 2010 годах Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, затем – заместителем министра Кабинета министров, правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область. Затем работал у Коломойского юристом.



От зимы 2019 года – с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан стал его юридическим советником. А когда Зеленский победил на выборах и 21 мая официально вступил в должность президента, то своим указом назначил Богдана главой Администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента.