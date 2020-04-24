Не платили зарплату и игнорировали: Монахова подала в отставку с должности языкового омбудсмена

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку. Чиновница пожаловалась на действия правительства и невыплату заработной платы.

По ее словам, из-за пробелов в законе и бездеятельности Кабмина ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного. А без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату. Об этом она рассказала в интервью Opinion.

Интересно Что известно о Татьяне Монаховой

Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен.

Почти полгода я только трачу много собственных средств на поездки из Николаева в Киев, арендую там жилье. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каких водителях может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье,

– пожаловалась Монахова.

По ее словам, все ее действия были заблокированы, а у власти просто не было политической воли относительно принятия нужных решений.

Она добавила, что обращалась за помощью в офис Президента, но ее там проигнорировали.

Что известно о Татьяне Монаховой

Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.

В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстотворення в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.

Автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.

Заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

Зачем в Украине языковой омбудсмен?

Согласно закону О государственном языке 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.