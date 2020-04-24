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      Не платили зарплату и игнорировали: Монахова подала в отставку с должности языкового омбудсмена

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      Татьяна Монахова подала в отставку - причина увольнения
      Татьяна Монахова / facebook.com/monakhova.tetiana

      Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку. Чиновница пожаловалась на действия правительства и невыплату заработной платы.

      По ее словам, из-за пробелов в законе и бездеятельности Кабмина ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного. А без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату. Об этом она рассказала в интервью Opinion.

      Интересно Что известно о Татьяне Монаховой

      Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен.

      Почти полгода я только трачу много собственных средств на поездки из Николаева в Киев, арендую там жилье. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каких водителях может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье,
      – пожаловалась Монахова.

      По ее словам, все ее действия были заблокированы, а у власти просто не было политической воли относительно принятия нужных решений.

      Она добавила, что обращалась за помощью в офис Президента, но ее там проигнорировали.

      Что известно о Татьяне Монаховой

      • Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве.
      • В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
      • В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстотворення в украинском языке" в Одесском национальном университете Мечникова.
      • Автор более 40 научных публикаций, кроме того она является колумнисткой нескольких изданий.
      • Заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.

      Зачем в Украине языковой омбудсмен?
      Согласно закону О государственном языке 6 ноября 2019 года в Украине создали Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Среди ее задач – разработка и утверждение стандартов государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. А также защита и популяризация украинского языка. Кроме того, омбудсмену можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Украинский язык языковый вопрос
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