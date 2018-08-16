Не поделили дорогу: в Киеве мотоциклист стрелял в водителя маршрутки

16 августа на одной из столичных улиц конфликт между водителем маршрутки и мотоциклистом перерос в стрельбу. В результате инцидента, водителя автобуса с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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ЧП произошло на улице Данилы Щербакивского: из-за конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Пострадавшего водителя маршрутки доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мотоциклиста-стрелка задержала полиция.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой оценки действиям мужчины и открытия уголовного производства.