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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Не поделили дорогу: в Киеве мотоциклист стрелял в водителя маршрутки

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В Киеве прямо на дороге произошла драка со стрельбой
В Киеве прямо на дороге произошла драка со стрельбой / Соцсети

16 августа на одной из столичных улиц конфликт между водителем маршрутки и мотоциклистом перерос в стрельбу. В результате инцидента, водителя автобуса с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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ЧП произошло на улице Данилы Щербакивского: из-за конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Пострадавшего водителя маршрутки доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мотоциклиста-стрелка задержала полиция.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой оценки действиям мужчины и открытия уголовного производства.

 

Теги: Полиция Оружие Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 канал
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