Не поделили имущество: задержали женщину, которая наняла киллера для своего мужа

В Донецкой области женщина заказала убийство, чтобы поквитаться с мужем-фермером. Благодаря инсценировке жизнь мужчины удалось спасти.

36-летняя жительница Волновахского района поссорилась со своим мужем из-за имущества. Как сообщает местная полиция, решить конфликт она решила радикально: нашла посредника, который заказал киллера.

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За убийство женщина пообещала заплатить 30 тысяч долларов. Ее сообщник, который уже был судим, вышел на подставного киллера.

Сам мужчина узнал о том, что его заказали, накануне убийства. Чтобы поймать преступницу на горячем, спецслужбы инсценировали преступление.

Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобия пострадавшего загримировали.

Во время передачи исполнителю его вознаграждения задержали посредника, а позже – и заказчицу убийства. Женщина получила "доказательства" смерти мужа и думала, что ее план сработал. Посредника и заказчицу задержали, им грозит 15 лет тюрьмы или даже пожизненный срок.