Не поделили тренажер: в спортзале Киева устроили стрельбу

В одном из киевских спортзалов устроили стрельбу прямо во время тренировки. Конфликт между двумя мужчинами возник из-за того, что якобы один из них мешал другому заниматься. В итоге злоумышленник достал травматический пистолет и начал стрелять.

Пострадавшему 28-летнему киевлянину оказали необходимую медицинскую помощь на месте инцидента, сообщает полиция Киева.

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Пострадавший мужчина получил несколько ранений из травматического пистолета, злоумышленник – скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия пытаются установить все детали конфликта. Кроме того, они пытаются выследить злоумышленника, чтобы в дальнейшем задержать его.

Стрельбу квалифицировали по статье о хулиганстве. За это стрелку может грозить до семи лет за решеткой.

Заметим, полиция сообщает, что инцидент произошел на улице Металлистов в Киеве. Там, в частности, расположены баскетбольная площадка, здание Федерации футбола в Киеве и стадион КПИ. Впрочем где именно произошел инцидент – пока неизвестно.

Улица Металлистов в Киеве, где произошла стрельба: смотрите карту