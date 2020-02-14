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      Не поделили тренажер: в спортзале Киева устроили стрельбу

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      В спортзале Киева конфликт перерос в стрельбу / Иллюстративное фото

      В одном из киевских спортзалов устроили стрельбу прямо во время тренировки. Конфликт между двумя мужчинами возник из-за того, что якобы один из них мешал другому заниматься. В итоге злоумышленник достал травматический пистолет и начал стрелять.

      Пострадавшему 28-летнему киевлянину оказали необходимую медицинскую помощь на месте инцидента, сообщает полиция Киева.

      Интересно: В Киеве задержали мужчину, которого разыскивают в России за убийство

      Пострадавший мужчина получил несколько ранений из травматического пистолета, злоумышленник – скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

      Прибывшие на место происшествия пытаются установить все детали конфликта. Кроме того, они пытаются выследить злоумышленника, чтобы в дальнейшем задержать его.

      Стрельбу квалифицировали по статье о хулиганстве. За это стрелку может грозить до семи лет за решеткой.

      Заметим, полиция сообщает, что инцидент произошел на улице Металлистов в Киеве. Там, в частности, расположены баскетбольная площадка, здание Федерации футбола в Киеве и стадион КПИ. Впрочем где именно произошел инцидент – пока неизвестно.

      Улица Металлистов в Киеве, где произошла стрельба: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Спорт Новости Украины Полиция Постраждалі Стрельба в Киеве Стрельба Новости Киева
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