Не получил доход – не платишь ЕСВ: Рада предварительно приняла законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагает освободить от уплаты единого социального взноса физических лиц-предпринимателей в те периоды, в течение которых они не получали дохода.

За соответствующий законопроект №2166 проголосовало 366 депутатов.

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Что было раньше и что изменит законопроект

В 2016 году вступили в силу новые правила уплаты ЕСВ малыми предпринимателями ФЛПами: этот сбор необходимо было платить постоянно, даже в том случае, если предприниматель не осуществлял хозяйственной деятельности (например, работал по сезонам). Это привело к массовому закрытию ФЛПов по всей Украине.

Законопроект, который приняли сегодня в первом чтении должен устранить дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ тех предпринимателей, которые получают пенсии.

Раньше в команде президента Украины Владимира Зеленского предлагали простить долги по ЕСВ для неработающих ФЛПов.

В 2020 году ЕСВ составит 1 039,06 гривен в месяц или 3 177,18 гривен в квартал. За год – 12 468 гривен. В то же время, есть и исключения – это пенсионеры-ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью.

Они могут не платить взнос на всех группах единого налога.



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