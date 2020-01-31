"Не понимаю вашего языка": в Киеве водитель маршрутки игнорировал русскоговорящих пассажиров
Водитель одной из столичных маршруток делал вид, что не понимает русского. В частности, он игнорировал требования пассажиров, общающихся на этом языке, остановить автобус.
Об инциденте в столичной маршрутке сообщила на своей странице в фейсбук пользователь Ирина Казак-Кедич. Женщина также разместила фото водителя.
Посмотрите также: "Слуга народа" подал заявление на волонтера, которая просила выключить российский фильм
Такого я еще не видела и не слышала. Водитель маршрутки не остановился на остановке потому что... не понял их "язык",
– написала она.
По словам очевидицы, конфликт между пассажиркой и водителем произошел днем 30 января на маршруте №529. Остановить автобус просили старшая женщина и ее сын. Мужчина просил высадить его с матерью возле рынка, а когда водитель проигнорировал это пожелание, к разговору подключилась женщина.
"Вы что не слышите", – воскликнула она. Тишина. Автобус не снижая скорость, проезжает Юность. Останавливается на Бойченко", – описывает ситуацию очевидец.
На остановке перед тем, как выйти, женщина и мужчина подошли к водителю и спросили, почему он не остановился по их просьбам.
Що? Я не розумію, вашого "языка",
– ответил на их "вы что глухой?" мужчина.