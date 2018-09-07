Не попадитесь на очередную ложь: в российских СМИ появился новый фейк о Крыме

Российская пропаганда убеждает, что американские делегации едут в аннексированный Крым, поскольку признают полуостров российским. Выяснилось, что активисты из США таки ездили на полуостров, но по другой причине.

Любые иностранцы, которые приезжают в Крым, автоматически превращаются в представителей официальных делегаций. В России не гнушаются ничем, чтобы убедить: полуостров их.

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Отныне кремлевские СМИ распространяют новый фейк – Симферополь, Севастополь и Ялту посетила делегация США, а следовательно, признала, что референдум 2014 года законным.

Около 60% американцев хотели бы, чтобы отношения между Америкой и Россией были лучше. Об этом на пресс-конференции в столице Крыма заявила американский юрист Сильвия Демарест, которая посетила полуостров в составе делегации из США под эгидой Центра общественных инициатив,

– написали в российских СМИ.

На самом же деле центр – неправительственная организация. Профиль которой – анонимные алкоголики и бизнес-тренинги. Из-за нехватки финансирования она прекратила свою деятельность и возобновила после того, как Россия попала под санции.

Мы можем догадаться, за какие средства американский общественный центр работает и какую цель он преследует. Так же они использовали и представителей других, прежде всего европейских полумаргинальних организаций, центров. Это тенденция россиян, чтобы показать, что якобы европейцы едут в Крым и признают Крым российским,

– сказал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По данным СМИ, иностранные гости будут находиться на полуострове до 9 сентября. О своих планах представители американского центра сообщили на своем сайте. Подменяя понятия, в России стремятся отвлечь народ от реальности: ужесточение санкций и антипутинской позиции США, которая прослеживается в "Крымской декларации". Однако, эксперты убеждают, что старания кремлевской пропаганды тщетны.

"Это никак не влияет на позицию Соединенных Штатов, которая является неизменной, закрепляется в официальных документах, где четко указано, что оккупация и аннексия Крыма не признается. Это является международным преступлением, и санкции против Российской Федерации сохраняются", – заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Американцы полуостров посетили незаконно. Народный депутат Тымчук уже обратился к пограничной службе, чтобы этим нарушителям запретили въезд в Украину.

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К слову, эти активисты не первые иностранцы, которые поехали в Крым без разрешения Украины. Ранее разгорелся скандал вокруг Немецких депутатов, которые фотографировались на фоне крымских достопримечательностей. Тогда оказалось, что поездку в украинский Крыма немцам оплатила Россия.