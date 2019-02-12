23:47
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Не повторяйте агрессию внешней политики РФ: нардепы обратились в ЕС из-за "Северного потока-2"

      279 Читати новину українською
      Не повторяйте агрессию внешней политики РФ: нардепы обратились в ЕС из-за "Северного потока-2"
      Не повторяйте агрессию внешней политики РФ: нардепы обратились в ЕС из-за "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Народные депутаты Украины обратились с открытым письмом к ЕС. Они призвали предпринять решительные шаги для противодействия подрыва единства ЕС из-за реализации проекта "Северного потока-2"

      Открытое письмо, адресованное Европарламента, Еврокомиссии и Европейском совете опубликовали на сайте Верховной рады. Письмо поддержал 21 депутат.

      Читайте также: Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2"

      В частности, в письме народные депутаты напомнили об обращении парламента от 5 апреля прошлого года к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2".

      Депутаты призывают ЕС придерживаться выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи 274 о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа в ЕС.

      "В свете недавних тревожных событий на востоке Украины и в Керченском проливе любые половинчатые шаги по обеспечению верховенства права в ЕС могут, очень вероятно, выглядеть слабостью с точки зрения нынешнего российского политического руководства, а следовательно – знаком приглашения продолжить свою стратегию", – отметили депутаты в письме к ЕС.

      И если для Европейского Союза это будет означать продолжение попыток поколебать политическое единство между государствами-членами, то для Украины это будет означать не только потерю доходов, но и потерю рычагов статуса страны-транзитера перед лицом возможной дальнейшей российской военной эскалации,
      – отметили депутаты.

      Страны Европейского союза пришли к соглашению по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

      Что такое "Северный поток-2" ?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
      сегодня
      2272
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Евросоюз Северный поток-2 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 36
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 117
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      148
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1838
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      В Москве возмутились планами Польши выслать российских дипломатов
       19 марта 2018 , 19:40
      Официально: Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
       9 февраля , 10:55
      НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый
       31 января , 18:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук