Не повторяйте агрессию внешней политики РФ: нардепы обратились в ЕС из-за "Северного потока-2"

Народные депутаты Украины обратились с открытым письмом к ЕС. Они призвали предпринять решительные шаги для противодействия подрыва единства ЕС из-за реализации проекта "Северного потока-2"

Открытое письмо, адресованное Европарламента, Еврокомиссии и Европейском совете опубликовали на сайте Верховной рады. Письмо поддержал 21 депутат.

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В частности, в письме народные депутаты напомнили об обращении парламента от 5 апреля прошлого года к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2".

Депутаты призывают ЕС придерживаться выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи 274 о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа в ЕС.

"В свете недавних тревожных событий на востоке Украины и в Керченском проливе любые половинчатые шаги по обеспечению верховенства права в ЕС могут, очень вероятно, выглядеть слабостью с точки зрения нынешнего российского политического руководства, а следовательно – знаком приглашения продолжить свою стратегию", – отметили депутаты в письме к ЕС.

И если для Европейского Союза это будет означать продолжение попыток поколебать политическое единство между государствами-членами, то для Украины это будет означать не только потерю доходов, но и потерю рычагов статуса страны-транзитера перед лицом возможной дальнейшей российской военной эскалации,

– отметили депутаты.

Страны Европейского союза пришли к соглашению по поводу урегулирования проекта газопровода "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Что такое "Северный поток-2" ?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.