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      "Не представляю себя на сцене без нее": Олег Иваница покидает "Дизель Шоу"

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      Актер "Дизель Шоу" Олег Иваница
      Актер "Дизель Шоу" Олег Иваница / Фото из открытых источников

      Актер Олег Иваница признался, что больше не видит себя в комедийном шоу после трагической смерти Марины Поплавской. Поэтому он решил покинуть "Дизель Шоу".

      Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

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      Актер отметил, что когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос "почему?" Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо и тогда его начинаешь находить в самом себе.

      "Потому что не подошел к ней и сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасно. И не слушать, когда она скажет, что каждый из нас здесь сидел, и что здесь именно пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть ... просто взять и забрать ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не произошло!", – говорится в сообщении актера.

      Не вижу себя больше в рамках проекта. Как не пытаюсь. Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себе представить на сцене Дизель Шоу без нее. Не хочу,
      – написал Иваница.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу.

      Допис, поширений Олег Иваница (@o_ivanitsa)

      Позже он опубликовал видео, в котором рассказал, что его сообщение о выходе из "Дизень Шоу" очень возмутило публику. Он поблагодарил за заботу и сказал: "Марина Поплавская поддержала бы мое решение, поскольку всегда всем желала самого лучшего".

      Если бы Мариночка знала, что мне будет комфортнее вне проекта, она бы сказала "Иди с Богом и будь счастлив",
      – ответил Иваница.

      И отметил, что комедийное шоу будет все равно продолжаться.

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

       

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      Теги: Новости Украины LifeStyle ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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