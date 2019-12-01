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      Не пристегнулся сзади – убил водителя: мифы о ремнях безопасности, которые могут стоить жизни

      Осторожно, миф 34 Читати новину українською

      Статистика аварий – очень неутешительная. Украина – среди лидеров по смертности на дорогах, каждый месяц примерно полтысячи аварий. Примерно десять из них летальные. Почему так происходит? Водители и пассажиры считают, что они могут победить законы физики. Предлагаем посмотреть главные мифы о ремнях безопасности и убедиться, почему они необходимы для каждого водителя и пассажира.

      Статистика

      Украина является одной из стран-лидеров по смертности на дорогах. За месяц – примерно 500 аварий, десять из которых – смертельные.

      Важно! Увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности: почему это необходимо

      В 2017 году мы замеряли методом наблюдения количество водителей, использующих ремни безопасности, и цифра, к сожалению, очень огорчила. Это было 15%. В 2018 году были повторные замеры, и они показали уже увеличение, было 23% водителей,
      – рассказала координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик.

      Главные мифы о ремнях безопасности:

      Вкратце:

      Мифы: Ремни – это неудобно. Сзади можно не пристегиваться. Подушки безопасности заменяют ремни безопасности. Лучше быть выброшенным из авто. Пояса не надо, если медленно еду.

      Правда: При ДТП вес любого предмета увеличивается в 30 раз. Больше половины смертельных ДТП в пределах 40 километров от дома. Большинство ДТП случается при скорости  65 километров в час.

      ► "Пристегнутые ремни – к аварии"

      Самая нелепая история, которую можно услышать о ремнях безопасности – это суеверия о том, что "пристегиваться в авто  это к аварии". Это полная чушь, и верить в такое – опасно для жизни.

      "Я опытный водитель"

      Еще один из мифов, который бытует: водители говорят, что можно не пристегиваться, ведь они опытные.

      В таких случаях я всегда водителю говорю: вы можете иметь огромный опыт, но можете ли вы гарантировать, что не будет ошибка другого водителя,
      – прокомментировала подобные случаи координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик.

      "Да это же небольшая скорость"

      Некоторые думают, что на небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать.Однако 80% ДТП происходит на скорости, не превышающей 65 километров в час. Если сравнивать – это подобно падению с шестого этажа.

      О небольшой скорости вообще-то объясняют законы физики. В принципе, при ударе на скорости 50 километров в час вес тела в зависимости от комплекции увеличивается в 30-60 раз,
      – отметила Олеся Холопик.

      Юрко Юрченко, музыкант из группы Yurcash, рассказал, почему теперь всегда пользуется ремнями.

      "Жена сидела непристегнутая, ехали не быстро... Нас развернуло и мы въехали в одно-единственное дерево над обрывом, четко посередине, и меня это тормознуло. Малая выскочила головой в лобовушку", – поделился Юрий Юрченко.

      К теме: Какие бывают штрафы за пользование телефоном за рулем в различных странах мира

      "Я же позади – мне не надо"

      Пристегиваться необходимо как впереди, так и позади.

      "Если ты за рулем сидишь, то фронтальный удар идет на руль. Какова бы ни была физическая подготовка – динамика такая. Там в тоннах уже все измеряется. Пассажиры справа залетают в лобовое стекло. Те, кто позади, могут перелететь вообще. Это физика", – пояснил президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малык.

      Как раз один человек, который непристегнут позади, может травмировать или убить пассажира или водителя, который пристегнут впереди,
      – отметила Олеся Холопик.

      "Детей можно просто посадить сзади"

      В Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресла – и это правильно. С 20 ноября 2019 года штраф за ненадлежащую перевозку ребенка при первом нарушении ПДД составит 510 гривен. За второе аналогичное нарушение, зафиксированное в течение года, придется заплатить уже 850 гривен.

      К теме: Пользуются ли украинцы автокреслами: опрос

      Одна люди начали искать им более дешевые аналоги. И нашли. Треугольный так называемый адаптер ремней безопасности. На самом деле, они никак не могут качественно заменить детское кресло. И предназначены разве, чтобы отрегулированный ремень не натирал шею или ключицу. В случае же аварии может, особенно детям, нанести серьезные повреждения органов брюшной полости, часто несовместимые с жизнью.

      Адаптер для ремня безопасности VS Автокресло

      Кроме того, детей стоит сажать в автокресле позади.

      И почему детей рекомендуют сажать сзади? Ведь когда ставили вперед кресла и срабатывала подушка безопасности – дети просто погибали,
      – сказал Сергей Малик.

      Видео: почему детей необходимо возить в автокреслах

      "Куплю заглушки, ничего не будет сигналить, с ремнями сам решу"

      В некоторых авто настроена сигнализация в случае, если ремни не пристегнуты. Однако некоторые водители находят выход и покупают специальные заглушки. При этом забывают, что таким образом "заглушают" свою же безопасность.

      Интересно: Было бы вдвое меньше погибших: как заставить украинцев пользоваться ремнями безопасности

      В мая 2019 в Украине стартовала шокирующая акция "Ремень или вскрытие". На 180 билбордах по Украине размещено изображение мужчины с синяками от ремня безопасности и другое его же фото со следом от вскрытия. Авторы рекламы предлагают шокирующее сравнение, показывая последствия автокатастрофы для человека, который не пристегивается ремнем безопасности.

       

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Авто Дороги Штрафы Осторожно, миф
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