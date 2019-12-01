Не пристегнулся сзади – убил водителя: мифы о ремнях безопасности, которые могут стоить жизни
Статистика аварий – очень неутешительная. Украина – среди лидеров по смертности на дорогах, каждый месяц примерно полтысячи аварий. Примерно десять из них летальные. Почему так происходит? Водители и пассажиры считают, что они могут победить законы физики. Предлагаем посмотреть главные мифы о ремнях безопасности и убедиться, почему они необходимы для каждого водителя и пассажира.
Статистика
Украина является одной из стран-лидеров по смертности на дорогах. За месяц – примерно 500 аварий, десять из которых – смертельные.
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В 2017 году мы замеряли методом наблюдения количество водителей, использующих ремни безопасности, и цифра, к сожалению, очень огорчила. Это было 15%. В 2018 году были повторные замеры, и они показали уже увеличение, было 23% водителей,
– рассказала координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик.
Главные мифы о ремнях безопасности:
Вкратце:
Мифы: Ремни – это неудобно. Сзади можно не пристегиваться. Подушки безопасности заменяют ремни безопасности. Лучше быть выброшенным из авто. Пояса не надо, если медленно еду.
Правда: При ДТП вес любого предмета увеличивается в 30 раз. Больше половины смертельных ДТП в пределах 40 километров от дома. Большинство ДТП случается при скорости 65 километров в час.
► "Пристегнутые ремни – к аварии"
Самая нелепая история, которую можно услышать о ремнях безопасности – это суеверия о том, что "пристегиваться в авто – это к аварии". Это полная чушь, и верить в такое – опасно для жизни.
► "Я опытный водитель"
Еще один из мифов, который бытует: водители говорят, что можно не пристегиваться, ведь они опытные.
В таких случаях я всегда водителю говорю: вы можете иметь огромный опыт, но можете ли вы гарантировать, что не будет ошибка другого водителя,
– прокомментировала подобные случаи координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик.
► "Да это же небольшая скорость"
Некоторые думают, что на небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать.Однако 80% ДТП происходит на скорости, не превышающей 65 километров в час. Если сравнивать – это подобно падению с шестого этажа.
О небольшой скорости вообще-то объясняют законы физики. В принципе, при ударе на скорости 50 километров в час вес тела в зависимости от комплекции увеличивается в 30-60 раз,
– отметила Олеся Холопик.
Юрко Юрченко, музыкант из группы Yurcash, рассказал, почему теперь всегда пользуется ремнями.
"Жена сидела непристегнутая, ехали не быстро... Нас развернуло и мы въехали в одно-единственное дерево над обрывом, четко посередине, и меня это тормознуло. Малая выскочила головой в лобовушку", – поделился Юрий Юрченко.
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► "Я же позади – мне не надо"
Пристегиваться необходимо как впереди, так и позади.
"Если ты за рулем сидишь, то фронтальный удар идет на руль. Какова бы ни была физическая подготовка – динамика такая. Там в тоннах уже все измеряется. Пассажиры справа залетают в лобовое стекло. Те, кто позади, могут перелететь вообще. Это физика", – пояснил президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малык.
Как раз один человек, который непристегнут позади, может травмировать или убить пассажира или водителя, который пристегнут впереди,
– отметила Олеся Холопик.
► "Детей можно просто посадить сзади"
В Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресла – и это правильно. С 20 ноября 2019 года штраф за ненадлежащую перевозку ребенка при первом нарушении ПДД составит 510 гривен. За второе аналогичное нарушение, зафиксированное в течение года, придется заплатить уже 850 гривен.
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Одна люди начали искать им более дешевые аналоги. И нашли. Треугольный так называемый адаптер ремней безопасности. На самом деле, они никак не могут качественно заменить детское кресло. И предназначены разве, чтобы отрегулированный ремень не натирал шею или ключицу. В случае же аварии может, особенно детям, нанести серьезные повреждения органов брюшной полости, часто несовместимые с жизнью.
Адаптер для ремня безопасности VS Автокресло
Кроме того, детей стоит сажать в автокресле позади.
И почему детей рекомендуют сажать сзади? Ведь когда ставили вперед кресла и срабатывала подушка безопасности – дети просто погибали,
– сказал Сергей Малик.
Видео: почему детей необходимо возить в автокреслах
► "Куплю заглушки, ничего не будет сигналить, с ремнями сам решу"
В некоторых авто настроена сигнализация в случае, если ремни не пристегнуты. Однако некоторые водители находят выход и покупают специальные заглушки. При этом забывают, что таким образом "заглушают" свою же безопасность.
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В мая 2019 в Украине стартовала шокирующая акция "Ремень или вскрытие". На 180 билбордах по Украине размещено изображение мужчины с синяками от ремня безопасности и другое его же фото со следом от вскрытия. Авторы рекламы предлагают шокирующее сравнение, показывая последствия автокатастрофы для человека, который не пристегивается ремнем безопасности.