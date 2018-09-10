Не прощу: Ани Лорак дала неожиданное интервью после измены мужа

Певица Ани Лорак, которая часто гастролирует и живет в России, недавно попала в громкий скандал: ее мужа Мурата Налчаджиоглу поймали на измене с любовницей в одном из киевских клубов. Звезда официально не комментировала это, однако женщина сняла обручальное кольцо.

В российском Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Ани Лорак тоже приняла в нем участие и рассказала в интервью изданию "Дни.Ру" о том, что она не прощает измену.

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Я не смогу простить измену. Тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть,

– заявила Ани Лорак.

Кроме того, артистка добавила, что просит всех женщин быть терпеливыми и милосердными, а также уметь уступать.

"Ведь вы – настоящие девы любви", – отметила певица.

Как ранее сообщалось, супруга Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. Но девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.



По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца.



Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе провели совместную дочь в школу.