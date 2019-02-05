Не прошло и 28 лет: появились фото уникальной реликвии, которую наконец вернула УПЦ МП

Уникальную плащаницу 19 века вернули из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Национальный Музей народной архитектуры и быта Украины.

Реликвию вернули через 28 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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"Через 28 лет в основное место хранения и учета – фонды Национального музея народной архитектуры и быта Украины из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря УПЦ) возвращен уникальный музейный предмет государственной части Музейного фонда Украины – Плащаница XIX века", – говорится в сообщении.



УПЦ МП вернула уникальную плащаницу / Источник: Минкульт

В конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь. Впоследствии министерство культуры Украины проверило основной и научно-вспомогательный фонд Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Комиссия не досчиталась 10 предметов.

Что это за реликвия и почему так долго?

Плащаница происходит из села Дорогинка Фастовского района Киевской области. Ее передали на временное хранение в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру еще в апреле 1991 года. В музейный фонд ее должны были вернуть уже 30 мая. Однако, с согласия тогдашних руководителей Украинского общества охраны памятников истории и культуры, срок пребывания Плащаницы в Лавре неоднократно продлевался.



В 2009 году Архиепископ Вышгородский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел письмом проинформировал Музей об отсутствии плащаницы. Все дальнейшие переговоры о возвращении были безрезультатными. Лишь в начале 2019 по результатам проведенной Минкультуры работы Украинская православная церковь вернула реликвию в фонды Национального музея народной архитектуры и быта Украины.