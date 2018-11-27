Не просто читальный зал на вокзале: чем поражает здание общественной библиотеки в Калгари

В канадском городе Калгари открылась новая общественная библиотека, которая производит невероятное впечатление не только своим внешним видом.

Проект здания разрабатывали сразу два известных бюро: норвежское Snøhetta и канадская студия Dialog.

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После открытия публичная библиотека в Калгари стала одной из крупнейших библиотечных систем на территории всей Северной Америки, пишет archdaily.com.

По замыслу архитекторов, занятия для себя в этой канадской библиотеке найдут совершенно разные посетители.



Здание общественной библиотеки в Калгари расположено на железнодорожной станции

А добраться до нее проще простого, поскольку здание разместили прямо на железнодорожной станции, которая разделяет деловой район крупнейшего города провинции Альберта с районом Даунтаун-Ист-Виллидж.

Необычный фасад здания соединил в себе элементы из стекла и стали. Узор из прозрачных и белых шестиугольников создает загадочные сочетания, в которых кто-то может увидеть снежинки, а кто-то открытую книгу.



Фасад здания общественной библиотеки в канадском Калгари

В интерьере библиотеки преобладают конструкции из дерева, добавляя помещению атмосферу уюта.



Интерьер здания общественной библиотеки в Калгари

Каждый из шести этажей здания имеет свою функцию. Так, на верхнем этаже – в мезонине расположена яркая детская зона. Этажом ниже предусмотрели огромный читальный зал, еще ниже расположен мультимедийный зал, а также зал для лекций, встреч и конференций.



Детская зона в публичной библиотеке в Калгари в Канаде

Гостинная общественной библиотеки выходит прямо на железнодорожную станцию.

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