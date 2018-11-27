17:29
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Не просто читальный зал на вокзале: чем поражает здание общественной библиотеки в Калгари

      39 Читати новину українською

      В канадском городе Калгари открылась новая общественная библиотека, которая производит невероятное впечатление не только своим внешним видом.

      Проект здания разрабатывали сразу два известных бюро: норвежское Snøhetta и канадская студия Dialog.

      Смотрите также: 10 самых оригинальных библиотек мира всех времен: фотообзор

      После открытия публичная библиотека в Калгари стала одной из крупнейших библиотечных систем на территории всей Северной Америки, пишет archdaily.com.

      По замыслу архитекторов, занятия для себя в этой канадской библиотеке найдут совершенно разные посетители.

      Канада Калгарі бібліотека будівля архітектура
      Здание общественной библиотеки в Калгари расположено на железнодорожной станции

      А добраться до нее проще простого, поскольку здание разместили прямо на железнодорожной станции, которая разделяет деловой район крупнейшего города провинции Альберта с районом Даунтаун-Ист-Виллидж.

      Необычный фасад здания соединил в себе элементы из стекла и стали. Узор из прозрачных и белых шестиугольников создает загадочные сочетания, в которых кто-то может увидеть снежинки, а кто-то открытую книгу.

      біблеотека Калгарі будівля фасад
      Фасад здания общественной библиотеки в канадском Калгари

      В интерьере библиотеки преобладают конструкции из дерева, добавляя помещению атмосферу уюта.

      калгарі бібліотека будівля інтер'єр
      Интерьер здания общественной библиотеки в Калгари

      Каждый из шести этажей здания имеет свою функцию. Так, на верхнем этаже – в мезонине расположена яркая детская зона. Этажом ниже предусмотрели огромный читальный зал, еще ниже расположен мультимедийный зал, а также зал для лекций, встреч и конференций.

      Калгарі бібліотека Канада
      Детская зона в публичной библиотеке в Калгари в Канаде

      Гостинная общественной библиотеки выходит прямо на железнодорожную станцию.

      Другие новости из мира недвижимости читайте в разделе Недвижимость24

      Теги: Архитектура и дизайн Канада Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      сегодня , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      706
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сегодня , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1211
      Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      сегодня , 14:32 Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      768
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      сегодня , 13:41 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 93085
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сегодня , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 459
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Отчаянная борьба человека с морем - все ради крабов - в "Адской работе"
       19 апреля 2013 , 11:31 1
      Рекордное количество беженцев проживает в Германии
       1 июля 2017 , 21:24
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук