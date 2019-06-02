Не просто забава: в Запорожье состоялся чемпионат Украины по казацким боям (видео)

В Запорожье состоялся чемпионат Украины по казацким боям "стенка на стенку". Свою ловкость и мощь демонстрировали более 200 бойцов из разных уголков Украины.

Соревнования по боям "стенка на стенку" состоялись уже во второй раз – с тех пор, как в 2017 году их официально признали национальным единоборством.

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В этом году соревновались команды из Запорожья, Днепра, Донецкой области, других регионов. Отдельные команды – для подростков. Детские правила борьбы хоть и гуманные, но травмы все равно бывают.



Дети также принимают участие в казацких боях

Такая толкотня для воинственных предков была не просто забавой. Так запорожцы укрепляли боевой дух, и учились держать неразрывный строй.

Как раньше, так и сейчас, казаки в стенке закаливают свой боевой дух, свое единство, чувство плеча друг друга и радость от общей победы,

– отметил Александр Притула, президент Украинской федерации "Спас".

Воинственные соревнования сильных мужчин в шароварах подарили зрителям яркие эмоции. "Я в восторге. Это наша честь, это наша гордость, это наши ребята, которые завтра станут стеной за нашу родную Украину", – поделилась впечатлениями Жанна, которая посетила мероприятие.



Участники казацких боев

Чемпионами Украины стали казаки из Днепра. Но проигравшим себя не почувствовал никто: после каждой схватки казаки обнимаются и братаются, подчеркивая – они не соперники, а побратимы.