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      "Не пустили без каких-либо объяснений": в РФ необоснованно отказали во въезде 30 украинцам

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      За время действия военного положения в РФ безосновательно не пустили 30 украинцев
      За время действия военного положения в РФ безосновательно не пустили 30 украинцев / Фото из открытых источников

      От начала введения военного положения в 10 украинских областях российские пограничники безосновательно не пустили на территорию РФ 30 граждан Украины.

      Об этом заявил начальник Харьковского пограничного отряда Роман Гоць в эфире UA:Харьков.

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      Их не пускали без каких-либо причин, без всякого объяснения, без каких-либо документов. Конечно, граждане Украины, которые возвращались российской стороной, были весьма возмущены таким поведением,
      – отметил он.

      По словам Гоця, действия российских пограничников негативно поражают украинских граждан.

      К слову, пока в Госпогранслужбе украинцам советуют воздержаться от поездок на территорию РФ.

      Отметим, что с начала военного положения в Украину, в частности, не впустили 5 российских журналисток.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?
      Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

      заборона на в'їзд росіян в Україну

      Кого не пускают в Украину из-за действия военного положения

      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Украины Госпогранслужба Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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