"Не пустили без каких-либо объяснений": в РФ необоснованно отказали во въезде 30 украинцам

От начала введения военного положения в 10 украинских областях российские пограничники безосновательно не пустили на территорию РФ 30 граждан Украины.

Об этом заявил начальник Харьковского пограничного отряда Роман Гоць в эфире UA:Харьков.

Читайте также: Бойцы Объединенных сил поддержали пленных украинских моряков: видео

Их не пускали без каких-либо причин, без всякого объяснения, без каких-либо документов. Конечно, граждане Украины, которые возвращались российской стороной, были весьма возмущены таким поведением,

– отметил он.

По словам Гоця, действия российских пограничников негативно поражают украинских граждан.

К слову, пока в Госпогранслужбе украинцам советуют воздержаться от поездок на территорию РФ.

Отметим, что с начала военного положения в Украину, в частности, не впустили 5 российских журналисток.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Кого не пускают в Украину из-за действия военного положения