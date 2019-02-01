Не с пустыми руками приехали: видео разрушительного удара по позиции боевиков на Донбассе

В сети опубликовали видео, снятое еще летом 2018 года. На кадрах можно увидеть, как на Луганщине бойцы 53-й бригады уничтожают долговременную оборонительную точку (дот) боевиков, что ведет обстрел.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице волонтера Юрия Мисягина.

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В частности, он опубликовал диалог украинских воинов перед нанесением удара.

– Как ситуация?

– Да покоя не дает этот сепарскийй дот.

– Ни днем, ни ночью.

– Хорошая позиция и видно, что она хорошо укреплена.

– Там пулеметный счет есть у них. Как-то бы их успокоить?

– Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к Вам приехали. Прихватили с собой успокаивающие "птички".

"Прошло всего двадцать секунд после беседы, и птичка залетела прямо в цель. Позиция боевиков была уничтожена с одного выстрела. Видео публикуется впервые", – добавил Мисягин.

Видео эффектного удара воинов ВСУ по боевикам

Ранее Юрий Мисягин публиковал видео, как группа К-2 54-й бригады нанесла не менее эффектный удар по позиции "Свалка", расположенной на Светлодарской дуге. По его словам, в тот день, кроме разбитых позиций, оккупанты также потеряли МТЛБ-ЗУ и БМП-1.