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      Не с пустыми руками приехали: видео разрушительного удара по позиции боевиков на Донбассе

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      Последствия удара украинских воинов по доту боевиков на Луганщине
      Последствия удара украинских воинов по доту боевиков на Луганщине / Скриншот с видео

      В сети опубликовали видео, снятое еще летом 2018 года. На кадрах можно увидеть, как на Луганщине бойцы 53-й бригады уничтожают долговременную оборонительную точку (дот) боевиков, что ведет обстрел.

      Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице волонтера Юрия Мисягина.

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      В частности, он опубликовал диалог украинских воинов перед нанесением удара.

      – Как ситуация?

      – Да покоя не дает этот сепарскийй дот.

      – Ни днем, ни ночью.

      – Хорошая позиция и видно, что она хорошо укреплена.

      – Там пулеметный счет есть у них. Как-то бы их успокоить?

      – Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к Вам приехали. Прихватили с собой успокаивающие "птички".

      "Прошло всего двадцать секунд после беседы, и птичка залетела прямо в цель. Позиция боевиков была уничтожена с одного выстрела. Видео публикуется впервые", – добавил Мисягин.

      Видео эффектного удара воинов ВСУ по боевикам

      Ранее Юрий Мисягин публиковал видео, как группа К-2 54-й бригады нанесла не менее эффектный удар по позиции "Свалка", расположенной на Светлодарской дуге. По его словам, в тот день, кроме разбитых позиций, оккупанты также потеряли МТЛБ-ЗУ и БМП-1.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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