Не сдаваться и искать возможности:Ник Вуйчич,родившийся без конечностей, собрал стадион в Львове

Ник Вуйчич – успешный и состоятельный человек. Он заработал миллионы, хоть и родился без рук и без ног, имея невероятный талант – вдохновлять людей любить жизнь и наслаждаться ею.

В Украине Вуйчич уже в шестой раз. На этот раз тысячи украинцев встречали его бурными аплодисментами во Львове на огромном стадионе.

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А поделиться с другими Нику есть чем. Ведь австралиец, сын сербских эмигрантов, в детстве пытался покончить с собой, а сегодня является счастливым мужем и отцом четверых детей. И о том, как вернуть веру к жизни или как ее не потерять, собственно, и рассказывает на своих лекциях.

Не позволяйте, чтобы успехи других людей определяли ваши ценности. И не позволяйте, чтобы то, как люди думают о вас – определяло вашу жизнь. Мои родители говорили: "Ты не можешь делать все, что делают другие. Но ты не можешь знать, на что ты способен, пока не попробуешь",

– сказал Вуйчич.

Юлия Бойко, львовянка, которая в 25 лет оказалась в инвалидной коляске, считает, что именно речь Вуйчича помогла ей понять, что в жизни главное.



Юлия Бойко вдохновилась жить именно речью Ника Вуйчича

"Никогда не опускать рук. Не сдаваться и искать возможности. Фокусироваться на том, что ты можешь", – рассказала Юлия.

Кто такой Ник Вуйчич?Христианский проповедник и мотивационный тренер. От рождения живет без рук и ног. Впервые посетил Украину в июле 2008 года в Тернополе. В сентябре 2017-го года в Киеве участвовал в праздновании Дня благодарения и 500-летия Реформации. С 2010-го года женат на Канае Мияхаре. Пара воспитывает 4-х детей.