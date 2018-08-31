У роддомов еще нет "пакетов малыша": Минсоцполитики назвало причину

С 1 сентября украинские роженицы должны начать получать от государства "пакет малыша"– разовая помощь на каждого новорожденного.

Такое решение правительство приняло в мае. Новоиспеченным родителям должны выдавать набор вещей первой необходимости.

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Это коробка-колыбель, которая будет содержать необходимые для малыша вещи (пеленки, подгузники, человечки, одеяла и тому подобное).

Однако, в роддомах Киева обещанные "бэби-боксы" пока медики не видели. И будут ли они 1 сентября – неизвестно.

На сегодняшний день мы не получили информацию о "бэби-боксах". Мы еще ждем, возможно, предоставят,

– рассказала главная акушерка роддома №3 Елена Белько.

В Минсоцполитики объясняют – все из-за того, что областные администрации не успели вовремя заключить соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов. Как следствие, закупать товары для "бэби-боксов" будут с опозданием.

Напомним, в Украине семьям с малышами будут выплачивать компенсацию за услуги нянь. Новшество введут уже с января 2019 года.