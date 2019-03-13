Не "Северный поток-2": эксперты назвали еще одну угрозу от России против Украины и Балкан

Россия имеет козырь в противостоянии с Западом – экспорт природного газа. В 2018 году поставки российского газа в Европу и Турцию достигли рекордных показателей, несмотря на ухудшение отношений, а страны-члены ЕС продвигают совместные энергетические проекты – такие как "Северный поток-2".

Однако на этом Россия не остановится, теперь она собирается использовать еще одну "трубу", чтобы углубить свое влияние на Европу, пишет Foreign Policy.

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Исследователь из Университета Северной Каролины и эксперт Atlantic Council Димитар Бечев очередной опасностью считает "турецкий поток". Трубопровод проходит по дну Черного моря между Россией и Турцией, а запустить его планируют уже в конце 2019 года.

Для русских "Турецкий поток" – это способ нанести торговый и геополитический удар. На торговом фронте трубопровод поможет закрепить позиции "Газпрома" в Турции, которая стала для него вторым крупнейшим рынком после Германии,

– объясняет он.

Этот газопровод обходит территорию Украины и углубляет российско-турецкое стратегическое партнерство. Одновременно отношения Анкары с партнерами по НАТО становятся все хуже.

Эксперт считает, что "Турецкий поток" может также сыграть на руку Владимиру Путину на Балканах.

"Второй этап проекта предусматривает его продление в Болгарию, откуда российский газ потечет в Сербию, Венгрию и Австрию. Ни для кого не секрет, что Кремль пытается увеличить свой вес на "заднем дворе "ЕС", – считает Бечев.

Несмотря на неудачи в попытках помешать сближению региона с НАТО, Россия не перестанет подкупать политиков и бизнесменов крупными инфраструктурными проектами.

Что такое "Турецкий поток"?

Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

Скорее всего, ЕС позволит Германии нарушить антимонопольные правила в случае с "Северным потоком-2". Россия сможет владеть трубой и всем газом в ней. Но союз более решительно настроен защищать свои законы на Балканах. Под прицелом Путина – Сербия и Болгария.

Так, во время визита в Сербию в январе Путин заключил соглашение о совместном проекте "Газпрома" с сербской государственной компанией Srbijagas. Вместе они должны проложить 250 миль трубопровода. В марте российский премьер-министр Дмитрий Медведев ездил в Болгарию, чтобы договориться об еще одном общем отрезке протяженностью 300 миль.

Чтобы избежать проблем, "Газпром" может, например, предложить Сербии контроль над "Турецким потоком" на 49%. Энергетическое сообщество уже предупредило, что южный российский проект нарушает законы ЕС. А поскольку Сербия ведет переговоры о членстве в союзе, она должна привести свое законодательство к стандартам организации,

– пишет эксперт.

При этом Бечев отмечает, что соглашение с "Газпромом" может сильно замедлить процесс вступления для Белграда. Однако Сербия считает Россию важным международным союзником в вопросах вроде независимости Косово.

В Болгарии ситуация несколько сложнее. Премьер страны, помня о склонности Кремля создавать проблемы во внутренней политике других стран, вряд ли рискнет выступить против Путина.

Россия не хочет, чтобы Болгария смешивала российский газ с газом других поставщиков и перепродавала его через платформу ЕС. Поэтому Борисову не приходится ждать разрешения или финансовой помощи от Еврокомиссии. Поэтому если Болгария захочет строить российский трубопровод, это упадет на плечи болгарских налогоплательщиков.

"Или объединятся Болгария, Сербия и другие страны ради общих интересов, что станет лакмусовой бумажкой, которая разоблачит глубину их связи с Россией. Сейчас им кажется, что они могут работать с Москвой и не вступать при этом в конфликт с Еврокомиссией и законами ЕС", – отмечает Бечев.

При этом он предупреждает – в отличие от Берлина, в балканских столиц нет власти настраивать правила под себя создавать политические компромиссы с Брюсселем.

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В целом – 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.



Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.