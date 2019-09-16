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      Не скажешь сразу – потеряешь момент: Богдан рассказал, о чем шепчет на ухо Зеленскому

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      Зеленский и Богдан в Днепре
      Зеленский и Богдан в Днепре / opentv.media

      В сети уже довольно долго смеются с того, как глава Офиса Президента Андрей Богдан во время различных мероприятий с участием гаранта, изредка что-то нашептывает ему на ухо. При этом Богдан не слишком учитывает достаточно интимную дистанцию, которую нарушает рядом с Зеленским.

      Чаще всего Богдан шепчет Зеленскому на ухо различные советы и идеи, которые у него возникают. Об этом сам глава Офиса Президента рассказал в интервью BBC.

      Интересно: Как Зеленский принимает важные решения и кому доверяет больше всего

      Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет упущен момент,
      – убежден Богдан.

      В частности, чиновник пояснил, как появилась самая популярная фотография из Днепра, на которой он шепчет на ухо президенту.

      Тогда возникла идея: давай озвучим пари или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, оно не было бы так актуально. Вот сейчас – как раз это был тот момент,
      – подчеркнул глава ОП.

      На вопрос журналиста о том, часто ли Зеленский прислушивается к нему, Богдан ответил, что гаранта недооценивают.

      "Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она придерживается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", – добавил Богдан.

      Что известно о пари Зеленского и Филатова в Днепре?

      12 июля 2019 года Зеленский посещал Днепр. Тогда президент договорился с городским головой, что Филатов пойдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября. Мэр Днепра так спешил, что открыл переправу на неделю раньше 7 сентября.

      Правда, не все так гладко. На ремонте Центрального моста Днепра чиновники из городского совета могли отмывать деньги. При том речь идет о немалой сумме. Так, 13 сентября в Днепровском горсовете правоохранители провели обыски – как раз в производстве относительно возможных злоупотреблений при реконструкции моста.

       К теме: Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы

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      Теги: Новости политики Новости Украины Офіс Президента Андрей Богдан Владимир Зеленский Новости Днепра Курьезные новости
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