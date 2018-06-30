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22:30, 29 июня
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"Не слушайте Викторию": участница Spice Girls подтвердила воссоединение группы

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Spice Girls
Spice Girls / Фото из открытых источников

Одна из участниц группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что группа вновь соберется вместе для выступления.

Об этом она рассказала в эфире телешоу Today Show.

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Накануне другая участница коллектива Виктория Бекхэм опровергла слухи о концертном туре и подчеркнула, что не поедет в турне.

Однако Mel B продолжает утверждать, что группа выступит в полном составе.

Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать. Не слушайте Викторию, она всегда говорит, что никакого воссоединения никогда не будет, она всегда это делает. Виктория, прекрати так говорить!
– отметила она.

 

Кто такие Spice Girls?
Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эмме Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Теги: LifeStyle Музыка Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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