Не смогли пробить стену, которую выстроило "Динамо" – тренер "Шахтера" Фонсека о поражении в УПЛ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека после игры с киевским "Динамо" в чемпионате отметил действия своей команды. А также соперников, которые сумели победить.

"Эта игра была копией предыдущего матча за Суперкубок Украины. Мы владели инициативой, но "Динамо" сумело забить гол", – заявил Паулу Фонсека.

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При этом португальский специалист отметил действия своей команды, особо форварда Жуниора Мораеса.

"Мораес отлично играет, и сегодня много работал на команду. Мы легко добирались до штрафной, но там не совсем удачно играли, не смогли пробить стену, которую построило "Динамо", – отметил Фонсека.

Тренер "Шахтера" отказался отвечать на вопрос о судействе в этом матче, заявив, что его могут обвинить в том, что он постоянно жалуется.

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Зато Фонсека отметил зрителей на трибунах. На этот матч в Киеве на НСК "Олимпийский" пришло около 40 тысяч зрителей.

"Приятный момент – много болельщиков. Украинский футбол заслуживает, чтобы зрители ходили на матчи. Мне как профессионалу это приятно", – подытожил Фонсека.

Напомним, "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" в матче чемпионата.

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