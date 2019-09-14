Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко

Пока судьи в странах ЕС и США размышляют об искусственном интеллекте и персональной безопасности пользователей социальных сетей, некоторые украинские судьи не могут разобраться с электронным документооборотом или просто прочитать е-мейл.

НЕчесть недели

Так, киевские судьи Семенюк, Салихова и Прокопчук отказались принимать в качестве доказательства электронное письмо, поскольку в нем содержался адрес, написанный латиницей. Письмо было доказательством в споре между влиятельным экс-нардепом от БПП Игорем Кононенко и экс-главой Министерства экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом.

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В начале февраля 2016 года Абромавичус заявил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на должность гендиректора "Укрхимтрансаммиак". Нардеп решил, что такие заявления порочат его достоинство и деловую репутацию и подал на экс-главу МЭРТ в суд.



Абромавичус о Кононенко

Адвокаты Абромавичуса как доказательство правдивости обвинений представили письмо, отправленное с электронной почты [email protected] В письме шла речь о назначении директором предприятия приближенного к Кононенко человека. Однако председательствующая по делу судья Татьяна Семенюк заявила, что письмо не может быть доказательством, так как содержит непереведенный текст на иностранном языке. Речь шла об электронном адресе.

В результате судьи тогда еще Апелляционного суда Киева обязали Абромавичуса опровергнуть спорные заявления о Кононенко. Адвокаты назвали такое решение ограничением свободы политической дискуссии.

Премию "НЕчесть недели" получает коллегия судей под председательством Татьяны Семенюк, которая не смогла (или не захотела) прочитать электронное письмо.



Коллегия судей под председательством Татьяны Семенюк получает премию "НЕчесть недели"

Честь недели

Пока судьи Киевского апелляционного суда где-то на столетие отстали от развития технологий, другие стали на защиту науки. На самом деле, спор тоже касался защиты чести, достоинства и деловой репутации, но затрагивал всю систему образования и науки.

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Декан факультета информационных технологий Киевского университета имени Тараса Шевченко Юрий Тесля подал в суд на ученого и активистку Ирину Егорченко. В октябре 2016 года Егорченко выступала в Верховной Раде с сообщением о деградации науки и образования в Украине, рассказывала о раздаче пустых званий и дипломов. Как пример, она вспомнила Юрия Теслю, который, по ее мнению, учит студентов неизвестно чему и назвала его псевдоученым.

Тесля является автором "теории несилового взаимодействия", предусматривающей чувства у материи. Он считает теорию "универсальной" и убеждает, что ее можно применять в разных сферах, даже в медицине или обороне. На сайте факультета Тесля даже предлагал студентам пройти одноименный предмет. Члены Ученого совета физического факультета КНУ даже обращались к ректору университета с просьбой запретить Тесле пропагандировать теорию от имени КНУ. "Теория несилового взаимодействия" в письме упоминается как "дилетантская" и "антинаучная".



Юрий Тесля

Суд первой инстанции не увидел ничего странного в высказываниях Тесли, но в апелляции решили по-другому. Интересно, что Тесля оценил моральный вред в 50 тысяч гривен. Вред, который он нанес престижу университета и научному обществу, – в десятки раз выше.

Премию "Честь недели" получают судьи Киевского апелляционного суда Екатерина Борисова и Антонина Пикуль, которые фактически позволили называть Теслю псевдоученым.



Судьи Киевского апелляционного суда Екатерина Борисова и Антонина Пикуль получают премию "Честь недели"

Итак, сегодня наша премия и антипремия достались судьям Киевского апелляционного суда. Звание "НЕчесть недели" получили судьи Семенюк, Салихова и Прокопчук, которые, очевидно, не знают, что такое электронная почта и как ею пользоваться. А вот звание "Честь недели" получили судьи Борисова и Пикуль, которые решали первый научный спор.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте здесь.