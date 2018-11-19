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      Не соглашусь сниматься там, где я просто руками прикрываю свою грудь или попу, – Марина Бех

      122 Читати новину українською
      Марина Бех
      Марина Бех

      Украинская легкоатлетка Марина Бех рада, что теперь ее знают не просто как красивую спортсменку, но и как призера чемпионата Европы по прыжкам в длину.

      Однако Бех в интервью для Tribuna.com рассказала, что не стала бы сниматься топлес.

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      Топлес нет. Если говорить о мужских журналах, то согласилась бы, если на мне будет одежда. Пусть это будет боди, но не думаю, что соглашусь сниматься там, где я просто руками прикрываю свою грудь или попу,
      – сказала Марина Бех.

      Напомним, что Марина Бех выиграла серебряную награду по прыжкам в длину на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. В последней попытке Марина Бех показала результат 6,73 метра. Победу с результатом 6,75 метра одержала немка Малайка Михамбо

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      Теги: Спорт легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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