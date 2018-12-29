Не сомневаюсь в нашей общей победе, – командующий ОС Наев о прошедшем 2018 году

Командующий Объединенных сил Сергей Наев, подводя итоги 2018-го, заявил, в уходящем году военная операция на Донбассе приобрела новый формат. Правда, по его словам, худшее – уже позади и поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. В то же время он выразил уверенность в общей победе всех украинцев.

Соответствующие его слова передает пресс-центр ОС.

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Как подчеркнул Сергей Наєв, в 2018 году военная операция, во время которой украинцы показывают всему миру, как надо защищать родную землю, отстаивать свое достоинство, побеждать коварного и сильного врага, обрела новый формат – операция Объединенных сил.

"Отныне именно Объединенные силы отстаивают определенные в основном законе непреклонные ценности – независимость и территориальную целостность Украины", – говорит он.

По словам командующего ОС, худшее – уже позади.

Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но и худшее – уже позади. Твердо верю в необратимость наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях,

– подчеркнул военный.

Кроме того, Сергей Наев поздравил жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с грядущими праздниками.

"Желаю покоя в вашем доме, благополучия и здоровья всем близким! Пусть с нами будет правда и победа ради счастливого будущего наших потомков, ради процветания нашей великой Украины!"– добавил он.

Напомним, ранее Сергей Наев заявлял, что на оккупированном Донбассе существует значительная доля людей, которые ждут возвращения в Украину. Есть, по его словам, и маргиналы, перевернуть сознание которых можно только, восстановив инфраструктуру и улучшить условия жизни.